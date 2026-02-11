Alejandro Zendejas no juega con el América ante Olimpia; ¿lo están cuidando para venderlo al Betis?

El América recibe esta noche al Olimpia en la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, sin embargo, lo harán sin el atacante Alejandro Zendejas, quien no fue convocado ni a la banca, lo que encienden los rumores sobre su posible salida al Real Betis de LaLiga de España.

Desde hace semanas se habla mucho de un supuesto interés del Betis por Zendejas, pero la ausencia del estadounidense en el duelo de la Concachampions se debe a precaución, para que llegue listo y en su mejor forma ante Chivas en el Clásico Nacional del siguiente sábado.

Alejandro Zendejas desde su llegada al América se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de la plantilla. Es uno de los hombres de mayor confianza de André Jardine, por lo que no es raro que lo quiera al 100 por ciento ante Chivas.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Efraín Juárez reconoce fracaso y este es el obscuro panorama que enfrenta en Pumas

Zendejas fue clave en el tricampeonato de las Águilas. Durante esos torneo, en especial el segundo y tercero, fue el encargado de anotar grandes goles y en gran parte de los juegos de mostrar el camino de la victoria.

América va por la vuelta ante el Olimpia

El Club América abre las puertas del Estadio Ciudad de los Deportes para enfrentarse ante el Olimpia de Honduras, en el partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, mejor conocido como la Concachampions. El ganador avanzará a los octavos de final.

Luego de un arranque irregular en el torneo local, parece que las Águilas empiezan a tomar ritmo y en su casa buscarán amarrar el pase a la siguiente ronda del certamen regional de clubes de la Concacaf. Llegan con ventaja de 2-1 obtenida en Centroamérica.

El conjunto que logre superar la primera ronda deberá esperar para conocer a su rival, que saldrá de la llave que enfrenta al Defence Force de Trinidad y Tobago ante el Philadelphia Union de la MLS. Estos equipos juegan su partido de ida la primera ronda el 18 de febrero y la vuelta el 26.

aar