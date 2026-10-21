Cartelera completa del CMLL del 23 de octubre: ¿Dónde comprar los boletos y cómo ver EN VIVO la función?

La sexta edición del Grand Prix de Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre está lista para celebrarse, 22 estrellas de diferentes partes del mundo arribarán este viernes 23 de octubre a la Arena México, en busca de conquistar la prestigiosa justa.
Representantes de México, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón, Moldavia y Guinea, se enfrentarán en un torneo cibernético, hasta que una sea la triunfadora.
Equipos para el Grand Prix de Amazonas del CMLL
- Equipo CMLL: Persephone, Olympia, Tessa Blanchard, Skadi, Thunder Rosa, Lluvia, Garra Negra, India Sioux, Kira, Zeuxis y Keyra.
- Equipo Internacional: Queen Aminata, Megan Bayne, Harley Cameron, Marina Shafir, Momo Watanabe, AZM, Miyu Amasaki, Mei Seira, Masha Slamovich, Emersyn Jane y Alice Crowley.
Cartelera Completa Viernes Espectacular en la Arena México
- Grand Prix de Amazonas: Persephone, Olympia, Tessa Blanchard, Skadi, Lluvia, Thunder Rosa, Garra Negra, India Sioux, Kira, Zeuxis y Keyra vs Queen Aminata, Megan Bayne, Harley Cameron, Marina Shafir, Momo Watanabe, AZM, Miyu Amasaki, Mei Seira, Momo Slamovich, Emersyn Jane y Alice Crowley
- Match Relámpago de Amazonas: Último Guerrero y Gran Guerrero vs Averno y Euforia
- Evento especial: Máscara Dorada, Brillante Jr. y Rey Pegasus vs Soberano Jr., Calavera Jr. I y Calavera Jr. II
- Match Relámpago: Star Jr. vs Yutani
- Volcano y Dulce Gardenia vs Estudiante Jr. y Robin
Durante la función, se vivirá un encuentro de poder a poder, Último Guerrero y Gran Guerrero harán dupla para enfrentarse a los integrantes de Los Infernales: Averno y Euforia; las dos duplas tendrán 15 minutos como tiempo límite para conseguir la victoria.
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En el evento especial, Máscara Dorada, Brillante Jr. y Rey Pegasus formarán una tercia espectacular, buscarán que el estilo aéreo, imponga condiciones ante la rudeza de Soberano Jr., Calavera Jr. I y Calavera Jr. II.
La segunda contienda de la noche, habrá un match relámpago con límite de 10 minutos, Star Jr. y Yutani se medirán en busca de la victoria. Mientras que las emociones arrancarán con Volcano y Dulce Gardenia, ante Estudiante Jr. y Robin.
¿Dónde comprar boletos para el CMLL este viernes 16 de octubre?
Los boletos para la función 100% femenil se encuentran disponibles en las taquillas de la Arena México y a través del Sistema Ticketmaster.
¿Dónde ver el Viernes Espectacular CMLL?
La función será transmitida en vivo a través del canal de Videos Oficiales CMLL en YouTube, para los suscriptores en el Nivel Campeón Mundial o Leyenda; también se podrá seguir a través de Fox Sports. Además, su retransmisión se podrá disfrutar el sábado a las 3:30 PM por el canal 9.
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