Skadi ve el Campeonato Universal de Amazonas 2026 como la oportunidad de saltar a plano internacionales

La Arena México se viste de gala para coronar a una nueva monarca del Campeonato Universal de Amazonas, que en su edición 2026 saldrá de la ganadora de un esperado mano a mano entre Olympia y Skadi, dos luchadoras que encabezan una función 100% femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Ambas amazonas hablaron en exclusiva con La Razón de México en la previa de la final de la séptima edición del torneo. Por un lado, Skadi dijo que ganar el torneo le abriría la puerta para planos internaciones.

“Ganar el campeonato sería un logro para mi y para mi mamá. Estar en una lucha estelar ya es un logro para ambas, pero claro me gustaría tener el cinturón, sería importante en mi carrera, me abriría puertas para el extranjero que es lo que busco. Necesito una oportunidad para que vean mi talento y del resto me encargo yo”, comentó.

Antes de la lucha ante Olympia, Skadi reflexionó sobre el duro camino que ha tenido que recorrer en el deporte. Se encontró con criticas y señalamientos por su físico y por ser descendiente de Marcela.

“Mi carrera ha sido bastante mental. La gente opina de mi cuerpo todo el tiempo, siempre son cosas sobre si soy lenta, que si solamente soy fuerte. Cada uno tiene que buscar sus aptitudes y la gente quiere comprar todo el tiempo, comentan de mi físico, que si soy hija de Marcela, mucha gente me decía que no podría lograrlo, pero en la estelar les digo que sí”, apuntó.

Skadi, amazona del CMLL, en entrevista con La Razón ı Foto: Alejandro Ayala

Olympia tendrá su primera oportunidad por el Campeonato Universal de Amazonas, pero para Skadi es una revancha, ya que el año pasado perdió la final ante India Sioux. La Reina de los Lobos dijo que la traicionaron los nervios, pero en la edición 2026 se presenta con mayor experiencia.

“Trabajaré mucho para llevar el oro a casa, Y si no lo consigo, lo seguiré intentando porque soy una mujer de retos, aferrada, que cuando algo quiere lo logra”, indicó La Reina de Los Lobos.

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