Lucha Libre

Cartelera completa del CMLL del 16 de Octubre; ¿Dónde comprar los boletos y cómo ver EN VIVO la función?

La función del CMLL de este 16 de octubre promete muchas emociones; Olympia y Skadi se enfrentan en la gran final del Campeonato Universal de Amazonas

Skadi y Olympia se enfrentan en la gran final del Campeonato Universal de Amazonas.
Skadi y Olympia se enfrentan en la gran final del Campeonato Universal de Amazonas. Foto: Cortesía CMLL
Por:
Enrique Villanueva

La Arena México tendrá una función 100 por ciento femenil este viernes 16 de octubre, cuando se celebre la gran final del Campeonato Universal de Amazonas del CMLL entre Skadi y Olympia, quienes prometen un mano a mano lleno de intensidad.

Un cartel lleno de figuras internacionales es el que verá la afición que se dé cita este viernes a la Catedral de la lucha libre mexicana, en el que también se esperan muchas emociones en la lucha semifinal, en la que Thunder Rosa y Tessa Blanchard unirán fuerzas con la misión de dar un golpe de autoridad ante la dupla conformada por Persephone y Britt Baker, representante de la AEW.

Cartelera del Viernes 16 de Octubre en la Arena México

  • Gran final por el Campeonato Universal de Amazonas: Olympia vs. Skadi
  • Lucha semifinal: Thunder Rosa y Tessa Blanchard vs. Persephone y Dr. Britt Baker
  • Evento especial, CMLL vs. STARDOM: India Sioux y Lluvia vs. AZM y Miyu Amasaki
  • Tercera lucha: Keyra y Zeuxis vs. Momo Watanabe y Emersyn Jayne
  • Match relámpago: Kira vs. Hera
  • Primera lucha: Garra Negra y Johnnie Robbie vs. Dark Silueta y Reyna Isis

Enfrentamientos rumbo al Grand Prix de Amazonas

Lluvia e India Sioux representarán a México ante las japonesas Miyu Amazaki y AZM en un enfrentamiento con miras al Grand Prix de Amazonas del CMLL, programado para el próximo 23 de octubre.

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Por su parte, Zeuxis y Keyra lucharán contra las internacionales Momo Watanabe y Emersyn Jane.

En la primera batalla estarán Garra Negra y Johnnie Robbie frente a Reyna Isis y Dark Silueta, mientras que la segunda será protagonizada por Hera y Kira, quienes tendrán un límite de 10 minutos para intentar salir con los brazos en alto.

¿Dónde ver la función del 16 de Octubre en la Arena México?

La función 100 por ciento femenil de este viernes 16 de octubre en la Arena México se transmitirá en vivo en los canales oficiales del CMLL en YouTube, para los suscriptores en el nivel Campeón Mundial o Leyenda.

Las personas interesadas en acudir a la función pueden adquirir los boletos en las taquillas de la Arena México o por medio de Ticketmaster.

EVG

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