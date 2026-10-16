Olympia; “El sueño de toda amazona es ganar un Campeonato Universal”

Olympia tiene este viernes la gran oportunidad de conquistar el Campeonato Universal de Amazonas, que en su edición 2026 se celebra con una función 100% femenil en la Arena México, y en donde, en caso de ganar, se convertiría en la mejor amazona de este año, como dijo en exclusiva para La Razón de México.

“Si logro rendir a Skadi y me corono en la Catedral de la Lucha Libre sería un sueño realizado. Creo que el sueño de toda amazona es ganar un Campeonato Universal o un Gran Prix. Entonces pienso que caería una gran responsabilidad sobre mis hombros porque quiere decir que eres la mejor amazona en este año”, dijo La Diosa Griega para este diario.

Olympia alcanzó su lugar en el combate final luego de vencer en la primera fase a nueve luchadoras: Persephone, Zeuxis, Sanely, Candela, Princesa Sugehit, Reyna Isis, Dark Silueta, Keyra y Hera, su hermana. La representante del bando rudo añade un gran sabor a la final, pues hace tres semanas ganó junto a Hera el Campeonato Nacional de Parejas Femenil del CMLL, al derrotar a Skadi y Kira.

“Este es el mejor momento de mi carrera. Se me abrieron varias oportunidades y al recordar a la Olympia del inicio me hace decir: ‘¿esa soy yo?’. Creo que me faltaba experiencia y agradezco mucho a mi mente por dejarse moldear, por siempre pedir un buen consejo, por estar dispuesta a adaptarme a cualquier estilo. Eso ha hecho que se abran muchas puertas y se den muchas oportunidades. Recién me la estoy creyendo, pero he disfrutado mucho la luchadora que estoy construyendo”, añadió.

Skadi y Olympia posan con el Campeonato Universal de Amazonas 2026 ı Foto: Alejandro Ayala

La lucha estelar de este viernes es entre Olympia y Skadi por el Campeonato Universal de Amazonas, pero el cartel está lleno de figuras internacionales es el que verá la afición que se dé cita este viernes a la Catedral de la lucha libre mexicana.

Se esperan muchas emociones en la lucha semifinal, en la que Thunder Rosa y Tessa Blanchard unirán fuerzas con la misión de dar un golpe de autoridad ante la dupla conformada por Persephone y Britt Baker, representante de la AEW.

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