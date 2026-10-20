Chivas corta racha sin triunfos en el Apertura 2026 y vence al Necaxa gracias a un autogol; resumen

Chivas se impuso al Necaxa como local en el inicio de la Jornada 13 de la Liga MX.

Las Chivas cortaron su racha de cuatro partidos sin ganar en el Apertura 2026, luego de que derrotaron 1-0 al Necaxa con un autogol de Agustín Oliveros, acción gracias a la cual se impusieron en el Estadio AKRON, sede del cotejo correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX.

La pizarra se abrió hasta el minuto 77, cuando Agustín Oliveros metió el balón a su propio arco al barrerse en su intento por cortar un centro del seleccionado nacional Roberto Alvarado y el Rebaño se puso al frente.

NINGÚN BALÓN SE DA POR PERDIDO 👊



Así llegó hasta el límite Camberoas, reinició la jugada y el Rebaño construyó el gol de la ventaja en el @EstadioAKRON 🔥



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Pese a que los rojiblancos habían sido superiores a lo largo de gran parte del juego, los Rayos atravesaban su mejor momento y estuvieron cerca de conseguir el empate cinco minutos más tarde, cuando Owen González sacó un remate de derecha, pero no impactó de lleno el balón.

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Próximos juegos de Chivas y Necaxa

Necaxa vuelve a la actividad en el Apertura 2026 el próximo viernes 23 de octubre, cuando sea local en el Estadio Victoria contra el sotanero Bravos en el duelo con el que arranque la Jornada 14 de la Liga MX.

Las Chivas juegan un día después y lo harán en la cancha del Estadio BBVA para medir fuerzas ante el Monterrey, un equipo que está en la pelea por escalar puestos en la última parte del campeonato.

EVG