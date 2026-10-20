Paola Espinosa arremete contra Rommel Pacheco y lo compara con Ana Guevara

La exclavadista Paola Espinosa, diputada federal por el PAN, arremetió contra Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) porque considera que el también exclavadista está replicando las prácticas que la exvelocista Ana Guevara tuvo como presidenta del organismo.

Por medio de un comunicado que difundió en sus redes sociales, la doble medallista olímpica aseveró que el cambio de titular en la Conade no ha terminado con las malas prácticas que hubo en la administración anterior y puso como ejemplo el incremento en el costo de la Olimpiada Nacional, mismo que pasó de alrededor de 150 millones a 350 millones de pesos.

“Ante este incremento, la diputada exigió transparentar los presupuestos, explicar los criterios de asignación y aclarar la participación de empresarios y proveedores que, según sus señalamientos, también trabajaron con la administración anterior”, se lee en una parte del mensaje que compartió Paola Espinosa.

Paola Espinosa cuestiona asignación de becas en Conade

Otro punto que Paola Espinosa puso en tela de juicio fue el de los criterios utilizados para la distribución de becas, pues enfatizó en que en la administración de Ana Guevara al frente de la Conade hubo atletas a los que no se les apoyó y otros que recibieron un trato favorable, situación que también ve con Rommel Pacheco.

La exclavadista cuestionó los apoyos que reciben deportistas como la raquetbolista Paola Longoria y la pentatleta Mariana Arceo, pues considera que “deberían revisarse conforme a sus resultados y méritos deportivos”.

En ese tenor, Paola Espinosa dejó en claro que no basta con que las becas aumenten si los atletas no tienen entrenadores, preparación especializada ni las condiciones óptimas para competir.

Paola Espinosa critica estructura de comunicación de Conade

Por otra parte, Paola Espinosa cuestionó el uso del área de comunicación social de la Conade, pues cree que favorecen la imagen de Rommel Pacheco en sus redes sociales.

La actual diputada del PAN por el Distrito 8 de Jalisco considera que los recursos públicos destinado al deporte no deben convertirse en instrumentos de promoción personal.

“El deporte mexicano necesita recursos bien administrados, preparación y resultados. Los atletas deben ser la prioridad de la Conade, por encima de los eventos, la publicidad y los intereses personales de sus funcionarios”, concluye el comunicado de Paola Espinosa.

EVG