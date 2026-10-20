México busca conseguir la sede del Mundial Femenil 2031 y con más partidos que el de 2026

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil celebran un gol en un amistoso contra Jamaica.

Enrique Nieto, nuevo vicepresidente de Selecciones Nacionales, aseguró que México quiere ser sede del Mundial Femenil de 2031, pero con más partidos que los recientes que hubo en el país en la edición varonil de Norteamérica 2026.

El directivo aseguró en conferencia de prensa que la Federación Mexicana de Futbol tiene las baterías enfocadas en conseguir ese evento, del que sería sede junto con Jamaica, Estados Unidos y Costa Rica, pero la misión es traer más de cinco juegos a territorio nacional.

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“Presentamos una candidatura conjunta con Jamaica, Costa Rica y Estados Unidos por el Mundial 2031 en el que, si todo sale bien, estaremos trabajando de aquí a ese momento para tener un Mundial mayor Femenil que lo queremos traer a México, traer más partidos aquí y seguir invirtiendo en pro de la afición”, aseguró Enrique Nieto en un evento en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol.

¿Cuándo se designa la sede del Mundial Femenil 2031?

La FIFA anunciará la sede de la Copa del Mundo Femenil de 2031 el próximo 23 de noviembre durante un Congreso Extraordinario que se llevará a cabo de manera virtual.

Enrique Nieto destacó que la pasión con la que la afición vivió hace unos meses la celebración del Mundial 2026 en México también se vería reflejada en una justa mundialista femenil, pues entre el público ha crecido el interés por el balompié femenil.

“Creo que también lo que hemos visto los últimos meses, esa conexión entre la afición, que es muy pasional también en el futbol femenil, como ha ido creciendo y creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando para construir de aquí a 2031″, resaltó el vicepresidente de Selecciones Nacionales.

Enrique Nieto resalta importancia del duelo ante Haití

Enrique Nieto destacó el desempeño de las diferentes Selecciones Femeniles en eventos recientes, pero hizo énfasis en el juego del próximo 28 de noviembre, en el que el Tricolor Mayor medirá fuerzas ante Haití en busca del pase al Mundial del próximo año en Brasil.

“La Selección Mayor cerró su preparación previo al partido que nosotros consideramos más importante de este periodo con seis victorias y dos derrotas”, enfatizó al respecto el directivo durante el evento en el que Uber y Uber Eats se unieron como aliados de la Selección Mexicana Femenil.

Entre los logros que resaltó Enrique Nieto se destacan el tercer lugar conseguido por la Sub-17 en el Mundial de la categoría de Marruecos 2025 y el oro obtenido por la Sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron este verano en Santo Domingo, República Dominicana.

EVG