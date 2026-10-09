Enrique Nieto es nuevo vicepresidente de Selecciones Nacionales de México.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), nombró a Enrique Nieto como nuevo vicepresidente de Selecciones Nacionales de México, esto con la meta de fortalecer el trabajo de los equipos tricolores que representan al país.

Por medio de un comunicado, la FMF dio a conocer este nombramiento y señaló que con el mismo se homologan los servicios, procesos y programas de apoyo en todas sus categorías, incluyendo el Programa 365.

La FMF informa. 🗒️ pic.twitter.com/IOUxEn6pOw — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 9, 2026

“Se impulsará una toma de decisiones basada en datos y análisis multidisciplinario, una coordinación permanente con los clubes y un acompañamiento continuo a jugadores y jugadoras, generando las mejores condiciones para maximizar su disponibilidad y rendimiento deportivo”, se lee en el comunicado de la FMF tras el nombramiento de Enrique Nieto.

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La experiencia de Enrique Nieto

Enrique Nieto tiene una trayectoria de 15 años en la FMF, donde comenzó a trabajar en 2011 como ejecutivo de Operación Comercial y después de gerente de dicha área.

Posteriormente, el nuevo vicepresidente de Selecciones Nacionales de México fue director de Operaciones Internacionales, Alianzas Estratégicas y Asuntos Internacionales.

¿Qué funciones tendrá Enrique Nieto?

En su boletín, la FMF comunicó que Enrique Nieto será responsable de la gestión administrativa, deportiva, de operaciones y competencias, así como de la unidad de negocios de Selecciones Nacionales.

El organismo también indicó que Enrique Nieto seguirá en su cargo de Secretario General Adjunto de la FMF, con el fin de atender las relaciones con la FIFA y la Concacaf; además de que dará continuidad a las relaciones institucionales de la FMF en materia de selecciones nacionales con Concacaf, FIFA, Soccer United Marketing (SUM), otras federaciones y confederaciones.

EVG