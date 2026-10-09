Lucha Libre

El Hijo de Fishman es liberado tras pagar acuerdo reparatorio por la muerte del réferi El Búho

La promotora El Patrón Espectáculos reveló que El Hijo de Fishman quedó en libertad luego de que se le dio un pago a los familiares del réferi El Búho

El Hijo de Fishman quedó en libertad después de un acuerdo reparatorio con la familia de El Búho.
El Hijo de Fishman quedó en libertad después de un acuerdo reparatorio con la familia de El Búho. Foto: IG @manos.de.calaca
Por:
Enrique Villanueva

El luchador El Hijo de Fishman fue liberado este viernes después de que fue detenido y amputado por el probable delito de homicidio y culposo tras la muerte del reconocido réferi Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como El Búho.

La resolución en favor del esteta se dio después de que el mismo llegó a un acuerdo reparatorio con la familia de la víctima. La promotora El Patrón Espectáculos fue la que confirmó la liberación del gladiador de 36 años de edad.

Un representante del despacho jurídico Magallán, Reyes y Asociados señaló que El Hijo de Fishman dejó las instalaciones del Ministerio Público de Hidalgo luego de que se formalizó la reparación del daño.

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¿Cuánto pagó El Hijo de Fishman para ser liberado?

La promotora El Patrón Espectáculos dio a conocer que, en conjunto con El Hijo de Fishman, le dieron a los familiares de El Búho para la liberación del luchador fue de 585 mil 525 pesos.

Este acuerdo reparatorio evitó que se abriera un juicio prolongado contra el luchador. La promotora adelantó que en los próximos días se convocará a una conferencia de prensa para revelar detalles aclaratorios acerca de los hechos ocurridos en la función que se llevó a cabo en la Arena Vanguardia, en Mineral de Reforma, Hidalgo, el miércoles 7 de octubre.

¿Cómo fue la muerte del réferi El Búho?

El Hijo de Fishman fue descalificado durante su lucha contra Máscara Sagrada, lo cual generó su molestia arriba del ring.

Fue entonces cuando el esteta aplicó un martinete a El Búho. El réferi quedó inmóvil después de este hecho, por lo que se pidió la intervención de los servicios de emergencia.

Luego de que se confirmó la ausencia de los signos vitales del réferi, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a El Hijo de Fishman para ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales.

EVG

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