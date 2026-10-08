¿Qué cargos enfrenta El Hijo de Fishman tras muerte de el referí conocido como El Búho?

La lona de la Arena Deportivo 11 de Julio fue testigo de una terrible noticia para el mundo de la lucha libre mexicana, pues el referí conocido como El Búho falleció el 7 de octubre.

En la pelea estelar del 6 de octubre El Hijo de Fishman se enfrentaba a Máscara Sagrada NG en la Arena Deportivo 11 de Julio; sin embargo, de un momento a otro la pelea comenzó entre el referí y el luchador de máscara verde.

Luego de un breve encuentro entre El Búho y El Hijo de Fishman por un descontento después de uno de los conteos, el luchador tomó al referí de los pies para lanzarlo directo a la lona, provocando que este se quedara adolorido en el cuadrilatero.

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Trasciende que El Hijo de Fishman aplicó un martinete al referí, lo que posiblemente desencadenaría en la posterior muerte del hombre de 75 años de edad que contaba con décadas de trayectoria en el mundo de la lucha libre mexicana.

Gerardo Germán Pineda, El Búho ı Foto: Redes Sociales

¿Qué cargos enfrenta El Hijo de Fishman?

Luego de que se registrara el terrible incidente que quedó registrado en videos que circulan por redes sociales, las autoridades estatales acudieron al recinto deportivo ubicado en la colonia 11 de julio.

Los paramédicos de Hidalgo acudieron al lugar para confirmar durante la madrugada del 7 de octubre que el referí Gerardo Germán Pineda había perdido la vida, por lo que también comenzó un proceso legal para esclarecer los hechos.

Hijo de Fishman es detenido en Hidalgo ı Foto: Redes Sociales

Ante esto, elementos de la Secretaría de Seguridad de Mineral de la Reforma detuvieron al Hijo de Fishman a las 01:15 horas del miércoles 7 de octubre, quien fue trasladado al Sector Central de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo desde la colonia 11 de Julio.

Hasta el momento el proceso continúa activo, por lo que no se ha emitido informació sobre los posibles cargos que podría enfrentar Jose Angel “N”, mejor conocido como el Hijo de Fishman.

Sin embargo, se presume que entre los posibles cargos que podría enfrentar se encuentra el homicidio culposo, pero esta información deberá ser confirmada posteriormente por las autoridades estatales.

El Patrón Espectáculos informó, por medio de un comunicado, que brindarán acompañamiento y asistencia jurídica a El Hijo de Fishman, y precisaron que el proceso legal continúa en curso, por lo que no darán más información al respecto.

Comunicado de El Patrón Espectáculos ı Foto: Redes Sociales

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