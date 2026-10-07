Réferi muere en pleno ring y culpan a famoso luchador de aplicarle un castigo mortal (VIDEO)

Gerardo Germán Pineda, conocido en el ambiente luchístico como “El Búho”, murió durante una función de lucha libre realizada entre la noche del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de octubre de 2026 en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

El réferi participaba en el combate estelar entre El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG cuando recibió un castigo y, en un momento determinado, dejó de levantarse sobre el cuadrilátero. La función tuvo que ser interrumpida mientras los asistentes y participantes solicitaban apoyo médico.

Fallece el réferi Gerardo Germán Pineda “El Búho” tras recibir un martinete del Hijo de Fishman en plena función.

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Fue detenido y el nacote se estaba riendo.

🫩 pic.twitter.com/18rMmAcd94 — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) October 8, 2026

La tragedia ocurrió sobre el cuadrilátero

De acuerdo con los primeros reportes, El Búho, de 75 años, habría recibido una maniobra conocida como martinete, considerada una de las técnicas más peligrosas dentro de la lucha libre por la forma en que el cuerpo puede impactar contra la lona. Sin embargo, las autoridades serán las encargadas de establecer con precisión qué ocurrió y cuál fue la causa del fallecimiento.

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Al notar que el réferi no respondía, los luchadores suspendieron el enfrentamiento y permitieron el ingreso de los servicios de emergencia. Los paramédicos realizaron la valoración correspondiente, pero confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La noticia provocó conmoción entre integrantes de la lucha libre hidalguense, debido a que Pineda era identificado como un réferi con amplia trayectoria dentro de los escenarios locales. La función, que originalmente estaba diseñada como una noche de espectáculo, terminó marcada por un hecho que ahora es investigado por las autoridades.

Detienen al Hijo de Fishman por muerte del referee “Búho” en @gobiernohidalgo:



El luchador aplicó un martinete a Gerardo Germán Pineda y el referee de 75 años de edad se desvaneció.



Fishman está imputado por homicidio culposo. @PGJE_Hidalgo investiga. LAMENTABLE suceso. pic.twitter.com/2A2Ku1Vflo — Antonio Nieto (@siete_letras) October 7, 2026

El Hijo de Fishman fue puesto a disposición del Ministerio Público

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reformaacudieron al inmueble y detuvieron a José Ángel N. L., quien se presentaba bajo el nombre de El Hijo de Fishman.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que el luchador fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se inició la investigación correspondiente por hechos posiblemente constitutivos del delito de homicidio culposo. La detención ocurrió en el mismo contexto de la función, aunque será la autoridad judicial la que determine su situación legal.

La clasificación inicial del caso toma en cuenta que los hechos ocurrieron durante un espectáculo deportivo, en el que los golpes y las maniobras forman parte de la dinámica del combate. No obstante, la autoridad deberá analizar si hubo una conducta negligente, un exceso durante la ejecución de alguna técnica o cualquier otra circunstancia que pudiera tener relevancia penal.

🚨😵🤼!#TRAGEDIA EN LAS LUCHAS! #Murió en el ring el réferi Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, durante la #lucha estelar en la que participaba el #luchador conocido como Hijo del “#Fishman” quien aparentemente le aplicó una maniobra conocido como “martinete” lo que provocó que… pic.twitter.com/rOsXVd95ru — Leonardo Herrera (@herreleo) October 8, 2026

Esperan audiencia para definir su situación jurídica

En las próximas horas, el luchador podría comparecer ante un juez durante la audiencia inicial, en la que se revisarán los datos presentados por la Fiscalía y se determinará si existen elementos suficientes para iniciar un proceso.

Mientras continúa la investigación, el caso mantiene bajo atención a la comunidad luchística y a los seguidores del pancracio mexicano. La muerte de Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, deja una profunda huella en Hidalgo y abre nuevamente el debate sobre la seguridad de los participantes, la supervisión de las funciones y los límites que deben respetarse dentro del espectáculo.