¿Qué es el martinete y por qué está prohibido en la lucha libre?

Martinete de el Hijo de Fishman contra El Búho

Una tragedia sacudió el mundo de la lucha libre, pues el referí Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, perdió la vida luego de que se le aplicara un martinete durante una pelea.

El Búho se encontraba realizando su labor de árbitro cuando, durante la pelea estelar del pasado 6 de julio, el Hijo de Fishman le aplicó una llave prohibida dentro del mundo de la lucha libre.

Pese a que unos segundos después de que se aplicara la maniobra similar al Martillo Negro a El Búho este continuaba moviéndose en la plancha del cuadrilátero, poco después los paramédicos confirmaron su lamentable deceso.

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Ante esto, el Hijo de Fishman fue detenido a las 01:15 horas del miércoles 7 de octubre, y fue trasladado al Sector Central de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo desde la colonia 11 de Julio.

El Patrón Espectáculos informó que brindarán acompañamiento y asistencia jurídica al luchador, lamentaron la muerte de Pineda, y precisaron que el proceso legal continúa en curso, por lo que no darán más información al respecto.

Gerardo Germán Pineda, El Búho ı Foto: Redes Sociales

¿Qué es el martinete?

El martinete en la lucha libre es una maniobra en la que el luchador toma de las piernas a su oponente y lo coloca de cabeza para posteriormente caer sentado o de rodillas en el cuadrilatero.

Debido a que es una maniobra de alto riesgo que puede impactar directamente en el oponente con lesiones graves en las cervicales, el martinee es una maniobra que se encuentra prohibida.

Entre los daños que puede producir al aplicar el martinete de manera errónea en el ring se encuentran:

Fracturas

Daños neurológicos

Parálisis

Lesión de médula espinal

La muerte

Algunas variantes de esta técnica son la Tumba Rompecuellos, el Package Piledriver, y el Martillo Negro, y estas si cuentan con autorización en algunos escenarios de la lucha libre alrededor del mundo.

El Martillo Negro, que es un movimiento conocido gracias al luchador Universo 2000 y que le costó su máscara en un enfrentamiento del 2004, es un movimiento similar al marinete.

El Pachuca de Soto, Hidalgo, el Reglamento de Lucha Libre y Boxeo Profesional tiene prohibida la ejecución de los martinetes en cualquiera de sus formas, por lo que los luchadores pueden ser descalificados al utilizar esta técnica.

Hasta el momento no se ha establecido si la maniobra aplicada por el Hijo de Fishman fue la que provocó la muerte de El Búho, pues este lamentable hecho continúa bajo investigación.

Reglamento de Lucha Libre y Boxeo Profesional de Pachuca de Soto, Hidalgo ı Foto: Captura de pantalla

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