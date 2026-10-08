¿Quién era Gerardo Germán Pineda, ‘El Búho’, referí que murió tras recibir martinete del Hijo de Fishman?

El mundo de la lucha libre mexicana está de luto, pues el referí Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, perdió la vida el 7 de octubre luego de recibir un matinete por parte del Hijo de Fishman.

Durante la función estelar de la cartelera “Deslealtates” que se llevó a cabo este martes en el Deportivo 11 de Julio en Mineral de la Reforma, Hidalgo, El Búho perdió la vida en medio de una tragedia.

Esto debido a que el Hijo de Fishman le aplicó un martinete, una acción que está prohibida dentro de la lucha libre, por lo que este incluso fue detenido inmediatamente por las autoridades.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad de Mineral de la Reforma fueron quienes detuvieron al Hijo de Fishman, para posteriormente ponerlo a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, y del Ministerio Público.

Función estelar del 7 de octubre ı Foto: Captura de pantalla

Los paramédicos confirmaron que el referí no presentaba signos vitales, por lo que el Personal del Servicio Médico Forense arrivó al deportivo alrededor de las 06:00 horas de este jueves para trasladardo al anfiteatro para las investigaciones correspondientes.

El Patrón Espectáculos informó que brindarán acompañamiento y asistencia jurídica al Hijo de Fishman, con la finalidad de que el proceso se realice conforme a derecho; además, precisaron que se encuentran en contacto con la familia de Pineda, y con sus representantes legales.

“El proceso legal continúa en curso, por lo que, en respeto a las autoridades y al debido proceso, esta empresa se abstendrá de emitir información adicional que pudiera interferir o prejuzgar sobre los hechos” se lee en el comunicado.

Comunicado de El Patrón Espectáculos ı Foto: Redes Sociales

¿Quién era Gerardo Germán Pineda, El Búho?

Gerardo Germán Pineda, de 75 años de edad, era un referí muy querido en hidalgo, pues este vivía en el barrio popular Las Lajas de Pachuca, y contaba con una larga trayectoria dentro del mundo de la lucha libre mexicana.

El Búho lleva dicho apodo debido a que fue luchador por 15 años junto a su hermano, y era conocido bajo el nombre de El Búho Negro II, por lo que incluso antes de ser referí ya era alguien conocido.

Gerardo Germán Pineda comenzó su trayectoria como referí de una forma peculiar, pues cuando un árbitro no acudió a una función este fue solicitado como suplente, y a partir de ahí desempeñó esta labor, logrando acumular 30 años de experiencia.

Gerardo Germán Pineda, El Búho ı Foto: Especial

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