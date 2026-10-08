¿Quién es el Hijo de Fishman? Nombre real y cómo luce sin máscara | FOTO

El luchador mexicano Hijo de Fishman fue detenido este 7 de octubre por autoridades de Hidalgo, esto debido a que es señalado como posible responsable de la muerte del referí Gerardo Germán Pineda, “El Búho”.

Este martes el Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG formaban parte de la pelea estelar de la cartelera “Deslealtates” que se llevó a cabo en el Deportivo 11 de Julio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en la que El Búho fungía como árbitro.

Pese a que la función se encontraba desarrollando con normalidad, de un momento a otro todo cambió, pues después de una maniobra realizada por el Hijo de Fishman contra Pineda el referí perdió la vida.

Debido a esto, las autoridades de Hidalgo detuvieron al Hijo de Fishman, para posteriormente ponerlo a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, y del Ministerio Público.

Hijo de Fishman es detenido en Hidalgo ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es el Hijo de Fishman?

Jose Angel “N”, mejor conocido como el Hijo de Fishman, nació el 14 de diciembre de 1989, y comenzó su carrera dentro del mundo de la lucha libre mexicana para formar parte del mismo deporte que su padre.

En una entrevista del videopodcast El Blog de la Lucha, el Hijo de Fishman dijo que comenzó con su pasión por las luchas gracias a su padre, porque lo acompañaba desde los 7 años a las peleas que ofrecía.

Hijo de Fishman ı Foto: Especial

“Mi pasión, mi vida, ha sido esto. Y ahorita es un sueño que estoy viviendo, un sueño que de niño anhelé. Obviamente me hubiera encantado estar en conjunto con mi papá cuando estaba en su mero apogeo, pero todo pasa por algo” dijo Jorge Angel en la entrevista.

Esto debido Fishman ya se había retirado 5 años atrás del ring cuando su hijo comenzó su carrera como luchador; sin embargo, logró compartir espacio en el cuadrilatero con su padre en pocas ocasiones.

El Hijo de Fishman ha acumulado hasta el momento un total de 17 años como luchador profesional, y durante su carrera, en la que comenzó con un personaje distinto al actual, se ha concentrado en demostrarse que es capaz de portar el nombre de su padre con honor.

El Hijo de Fishman máscara rota ı Foto: Especial

Pese a que en algunas peleas se ha quedado sin partes de su máscara, hasta el momento no se ha dado a conocer la cara de el Hijo de Fishman sin esta, pues incluso se cubre la cara con emojis cuando llega a publicar alguna fotografía fuera de personaje.

El Hijo de Fishman sin máscara ı Foto: Especial

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