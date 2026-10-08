El VIDEO de El Hijo de Fishman y El Búho que terminó en la muerte del réferi

El 7 de octubre Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, perdió la vida luego de una pelea que se realizó en el Deportivo 11 de Julio en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

En este enfrentamiento uno de los luchadores atacó al referí mientras se disputaba la pelea estelar, sin esperar que esta acción tuviera un trágico descenlace que continúa bajo investigación.

Los paramédicos arribaron al lugar para confirmar que El Búho ya no presentaba signos vitales, mientras que las autoridades de Hidalgo pusieron a disposición del Ministerio Público a Jose Angel “N”, mejor conocido como el Hijo de Fishman.

En cuanto al recinto en el que se llevó a cabo la pelea, este fue clausurado por las autoridades estatales de Protección Civil, pues esta arena inclumplía las normativas de seguridad; además, los administradores del lugar omitían de manera recurrente las inspecciones oficiales.

Clausuran la Arena Deportivo 11 de Julio ı Foto: Redes Sociales

VIDEO del Hijo de Fishman con El Búho

El video del Hijo de Fishman contra El Búho que muestra el momento exacto en el que el peleador aplica algo similar a un martinete, una maniobra prohibia, contra el referí se volvió viral luego de que se diera a conocer el terrible descenlace de la pelea.

En la lucha estelar del pasado 6 de octubre el Hijo de Fishaman se enfrentaba a Máscara Sagrada NG, y en el momento en el que parecía que Fishman se llevaría el combate, el conteo del referí se detuvo después de los dos golpes en el ring.

El Búho se dirige hacia el Hijo de Fishman para golpearlo con ambas manos en el pecho, lo que provoca que el luchador se ponga de pie y se lance directamente en contra del referí.

El Hijo de Fishman contra El Búho VIDEO ı Foto: Especial

Sin titubear, el Hijo de Fishman toma el brazo de El Búho y se lo coloca sobre los hombros para poder tomarlo de las piernas, ponerlo boca abajo y lanzarlo directamente en contra del ring.

Esto provocó que El Búho se quedara inmóvil en el ring por unos segundos para posteriormente intentar poner su pecho sobre la lona con una expresión notable de molestia y dolor en el rostro.

Pese a esto, la pelea entre el Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG continuó mientras en la esquina El Búho continuaba tocándose la espalda por el dolor producido en la caida.

❗️🇲🇽Un luchador en México arroja a un árbitro de 75 años contra el ring durante el combate estelar y causa su muerte pic.twitter.com/OJw1UKMv4t — Sepa Más (@Sepa_mass) October 8, 2026

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