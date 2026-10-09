Miguel Borja festeja el 110 aniversario del América y promete levantar un título internacional

El delantero colombiano Miguel Borja cayó con el pie derecho en el América. Tiene cuatro goles en tres partidos jugados y en el marco del 110 aniversario de las Águilas prometió luchar para conseguir un título internacional.

“Son 110 años que no se cumplen todos los días”, dijo al empezar la conferencia de prensa Borja, quien dijo que su meta es conseguir, por fin, el título internacional que tanto se le ha negado a las Águilas en la última década. La última conquista en este plano es la Concachampions de 2016.

¡América está al nivel de los grandes equipos del continente!



Miguel Borja lo tiene claro y explica sus razones para colocar a las Águilas al mismo nivel de clubes como Palmeiras, River Plate y otros gigantes.



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“La historia no se borra. 10 años han pasado desde el último título internacional, pero es un equipo que ha estado presente en la liga mexicana, ha sido tricampeón, eso es algo que no se ve muy seguido. Ya llegará el momento, yo tengo fe de que estando acá voy a levantar un título internacional y creo que vamos por buen camino”, indicó ‘El Colibrí’.

Borja asegura que el América es muy seguido en Colombia

Miguel Borja y el América cayeron hace unos meses en penaltis en semifinales de la Leagues Cup. El ariete sudamericano dijo que se les escapado en una suerte de “lotería, pero creo que el equipo ha hecho un buen desempeño internacionalmente”.

A pesar de no lograr esta tarea, el ‘Colibrí’ asegura que el América es un club enorme seguido incluso en Colombia y no dudó en ponerlo al mismo nivel que grandes del continente.

“El futbol mexicano en Colombia lo siguen mucho y más al América. El llegar aquí para mí y para mi familia fue algo muy bonito porque me iban a tener más cerca. Tengo una familia numerosa que siempre ha sido apasionada por el futbol y ahora que estoy aquí en América, no se pierden un juego, son unos hinchas más. Espero poder seguir dándoles alegrías, yo creo que es sólo el comienzo lo que hemos vivido, son pocos minutos los que he disputado, espero que sean muchos más y que sean muchos goles, muchas alegrías como lo dije en un comienzo”, señaló el colombiano.

EVG