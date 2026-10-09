Cristiano Ronaldo es multado de manera HISTÓRICA por abandonar la concentración de Portugal; ¿se acabó su carrera?

Cristiano Ronaldo decidió abandonar la concentración de la Selección de Portugal después de que Jorge Jesus no lo metería a jugar ante Noruega y le confirmara que no tendría actividad ante Dinamarca. Sin embargo, aunque el delantero del Al-Nassr ya se disculpó y planea regresar a la escuadra nacional, podría recibir una dura sanción.

Con información de varios reportes, la Selección de los Cinco Escudos podría imponer una sanción de uno a seis meses de inactividad para Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal, así que podríamos ver a CR7 volver a vestir la camiseta de su país hasta el próximo año, ya que en caso de que se confirme el castigo se perdería la fecha FIFA de noviembre.

Cristiano Ronaldo lanza mensaje para Jorge Jesus y Portgual ı Foto: Especial

Cristiano Ronaldo pone condiciones para volver con Portugal

Cristiano Ronaldo publicó en sus redes sociales una carta en la que aseguró que quiere seguir activo con la Selección de Portugal, pero dejó en claro que solamente volverá si sigue marcando goles con el Al-Nassr, aunque le dejó en claro a la afición que por lo menos jugará un partido de despedida con los lusitanos.

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“Puedo prometer a todos mis aficionados y, naturalmente, especialmente a todos los portugueses, que tendremos uno o más partidos de despedida. Habrá tiempo para eso”, se lee en una parte del comunicado que el Comandante compartió.

Aún no se sabe cuando llegará el final de la historia entre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal, aunque de momento la relación no se encuentra bien a pesar de que Jorge Jesus dirigió a CR7 en el Al-Nassr.

La polémica en torno a Cristiano Ronaldo y Portugal sigue tras el retiro de una pancarta en apoyo al goleador. ı Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo volvió a Arabia Saudita después de abandonar a Portugal

La decisión de abandonar la concentración de Portugal fue totalmente de Cristiano Ronaldo, quien días después se disculpó con la afición por su gesto de no despedirse de ellos después de encuentro ante Noruega.

Aún así, el astro portugués pasó unos días en Madrid antes de regresar a Arabia Saudita para seguir con la actividad en la temporada de la Saudi Pro League con el Al-Nassr.

Aún se desconoce cuando será que CR7 vuelva a vestir la camiseta de los lusos para despedirse como se debe de la selección de su país, ya que las cosas no andan bien entre Cristiano Ronaldo y el técnico del cuadro europeo.

DCO