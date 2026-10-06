Cristiano Ronaldo decide regresar a la Selección de Portugal si se cumple esta condición

Cristiano Ronaldo reveló en una carta su deseo por volver a representar a Portugal.

Cristiano Ronaldo publicó en sus redes sociales una carta en la que aseguró que quiere seguir activo con la Selección de Portugal, pero dejó en claro que solamente volverá si sigue marcando goles con el Al-Nassr, aunque le dejó en claro a la afición que por lo menos jugará un partido de despedida con los lusitanos.

“Puedo prometer a todos mis aficionados y, naturalmente, especialmente a todos los portugueses, que tendremos uno o más partidos de despedida. Habrá tiempo para eso”, se lee en una parte del comunicado que el Comandante compartió.

Cristiano quiere volver con Portugal si está bien con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, de 41 años de edad, señaló que les debe una disculpa a sus compañeros de la selección portuguesa y que espera recibir un castigo antes de volver a defender la camiseta de su selección.

“Por lo tanto, si estoy físicamente apto, jugando para mi club, con suerte marcando goles, entonces, después de cumplir la suspensión que se me imponga, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar por nuestra selección nacional”, añadió.

En esta extensa carta, Cristiano Ronaldo también afirmó que el director técnico de Portugal, Jorge Jesús, no cumplió su palabra sobre cuándo lo utilizaría como delantero en los partidos de la UEFA Nations League que los lusos disputaron en la primera Fecha FIFA tras la celebración del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo ventila incumplimiento de Jorge Jesús

CR7 indicó que había acordado un plan para gestionar sus minutos de juego y que esperaba que el entrenador aclarara públicamente la situación y asumiera la responsabilidad.

Cristiano Ronaldo sostuvo que Jorge Jesús no cumplió y que, en cambio, habló de manera agresiva en una conferencia de prensa, lo que provocó una ruptura de confianza.

EVG