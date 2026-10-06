Cristiano Ronaldo sacude Portugal con una radical postura que deja en suspenso su retiro de la selección

Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026, en el juego donde fue eliminado por España

Hace unos días el futbol internacional se sacudió con la ruptura entre Cristiano Ronaldo y el entrenador de Portugal Jorge Jesus, que terminó con el astro luso abandonando la concentración de su selección. Ahora se reveló que CR7 no piensa vestir la casaca portuguesa mientras Jesus se mantenga como seleccionador.

De acuerdo con información de CNN Portugal, Cristiano Ronaldo, de 41 años, no regresará a la Selección de Portugal mientras Jorge Jesus sea el entrenador del equipo. La postura de El Comandante es clara, pues se dice que ha dejado de confiar en el director técnico, quien llego hace unos meses al cargo.

La polémica en torno a Cristiano Ronaldo y Portugal sigue tras el retiro de una pancarta en apoyo al goleador. ı Foto: Reuters

CR7 se molestó porque Jorge Jesus lo dejó en el banco de suplentes en un partido de la Nations League y por las declaraciones del estratega sobre el tema. Para el jugador del Al-Nassr fue una traición y tras una reunión con Jesus y el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, decidió salir de la concentración.

TE RECOMENDAMOS: Tenis Novak Djokovic gana su título 102 en el China Open ante Alex de Miñaur

DT de Portugal abre la puerta a CR7

“Para mí, todo está abierto. Cris tiene que decidir qué quiere hacer con su propia vida. Fue un malentendido y para mí es fácil resolver esta situación”, dijo Jorge Jesus en comentarios recientes y aunque dejó abierta la puerta al regreso, el exjugador del Manchester United habría decidido no volver.

Ahora la duda recae en la postura que la Federación Portuguesa de Futbol tomará, pues si quieren que Cristiano Ronaldo regrese a la selección deberán correr a Jorge Jesus, quien recién llegó para tomar el cargo tras la salida de Roberto Martínez, quien estuvo en el banquillo nacional en la Copa del Mundo 2026.

Cristiano Ronaldo fue incluido el viernes en la convocatoria de Portugal por el nuevo técnico Jorge Jesus ı Foto: AP

La decisión de CR7 de abandonar al equipo a mitad de la Fecha FIFA ha dividido opiniones, pues Bruno Fernandes dijo que a pesar de todo, el delantero sigue siendo parte importante de la selección.

“Hablé con Cristiano Ronaldo y le dije que él es y siempre seguirá siendo el mayor ícono de nuestra selección nacional y de nuestro país... Nuestra selección nacional está unida, no dividida... Los asuntos deben resolverse internamente y concluir bien para ambas partes”, dijo Fernandes.