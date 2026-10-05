¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo y Portugal, por qué su escándalo a la salida?

Desde finales de septiembre Cristiano Ronaldo se encuentra dentro de un escándalo luego de que se anunciara repentinamente que saldría de la Selección de Portugal, y en La Razón te compartimos toda la información sobre esta inesperada ruptura.

De manera oficial el astro del futbol terminó su relación con la Selección de Portugal el 30 de septiembre del 2026, luego de que se conocierta el manejo que se tendría en sus minutos dentro de la cancha.

Pese a esto, el director técnico de Portugal, Jorge Jesús dijo que las puertas del equipo están abiertas para su regreso cuando él lo decida, y que todos está bien con él pues esta situación se trata de un mal entendido.

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Sin embargo, a esto se suma el hecho de que recientemente durante una celebración de la UEFA Nations League se retiró una manta en la que se agradecía el trabajo de Cristiano Ronaldo, y en la que también se señalaba que Jorge Jesús “no estuvo a la altura”.

La polémica continúa activa hasta ahora, sumando la postura del director técnico de Francia, Zinedine Zidane, a favor del delantero, quien aseguró que está agradecido con Cristiano Ronaldo, y que se debe reconocer la gran trayectoria que ha tenido.

¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo y Portugal?

Cristiano Ronaldo fue convocado por Jorge Jesús para los partidos de la Liga de Naciones que se comenzaron a disputar después del Mundial, por lo que su salida generó grandes reacciones entre sus aficionados.

Se señala que la razón por la que Cristiano Ronaldo salió del Portugal fue su bajo rendimiento, por lo que este no fue requerido durante el partido contra Noruega pese a que sí calentó.

El 27 de septiembre, Jorge Jesús aseguró durante la conferencia de prensa que no debía disculparse por no requerir a Cristiano Ronaldo en el partido, y que quiere que cotinúe en la Selección para que pueda cerrar este capítulo com referente mundial de la mejor manera.

Cristiano no fue considerado para el partido contra Noruega por lo que decidió retirarse del lugar, y un par de días después el astro brilló por su ausencia en el entrenamiento del 29 de septiembre; de acuerdo con información que brindó la federación portuguesa en un comunicado.

Luego de dicha conferencia de prensa, Cristiano Ronaldo oicializó su salida, y aseguró que cuando sea el momento explicará los motivos que hay detrás de su salida: “Ahora es el momento de desearle buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros, sin excepción” compartió el astro.

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

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