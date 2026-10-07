Jorge Jesus enciende la polémica con Cristiano Ronaldo y responde al comunicado del astro luso

El entrenador de la Selección de Portugal, Jorge Jesus, respondió al largo comunicado que Cristiano Ronaldo compartió en redes sociales en donde explicaba los motivos de su malestar con el estratega y su eventual salida de la concentración en plena Fecha FIFA.

En primera instancia Jesus dijo que no había visto el comunicado, pero que ya tendría tiempo. Después dijo: “Leí la declaración y ahora, como hago todos los días, voy a la sede de la Federación a trabajar, a pensar en la Selección Portuguesa. No tengo nada más que decir”.

La novela entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus bajara la intensidad con la finalización de la Fecha FIFA, pues el astro se concentrará en su club, el Al-Nassr, y estará alejado de la Selección Portuguesa, que vive momentos complicados.

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus?

Cristiano Ronaldo dijo en su comunicado que Jorge Jesús cambió un plan inicial de trabajo, que contemplaba jugar ante Gales en Lisboa (como sucedió), pero después tendría descanso ante Noruega. El DT de Portugal le pidió estar listo para jugar 30 minutos ante los Vikingos, pero al final no lo metió.

“Ese día el seleccionador me dijo que contaba conmigo y que mi presencia era fundamental para su proyecto. Me presentó, allí mismo, un plan para mi participación. Me dijo que jugaría el primer partido y el último, y que por razones de gestión física siempre haría tres o cuatro cambios por partido. En ese momento planteó la posibilidad de que no viajara con la selección nacional a Noruega y Dinamarca. Propuso que jugara el primer partido y me quedara en Portugal, para reunirme luego antes del partido en el Dragão”, apuntó el exjugador de la Juventus.

El día del partido ante Noruega, durante la hora de la comida, Jorge Jesús volvió a platicar con Cristiano Ronaldo, quien quedó sorprendido al escuchar que le pidieron jugar 30 minutos, pues en ese momento el delantero estaba concentrado en su recuperación física pensando que no jugaría ese día.

El Comandante no se negó. Dijo que sí a la solicitud de su entrenador aunque fue algo “ajeno a mi plan de recuperación física y entrenamiento, porque solo iba a jugar el día 4 en el Dragão”. Sin embargo, al final Ronaldo se quedó sin tener actividad. “El resto todo el mundo lo sabe. Calenté desde el medio tiempo, vi pasar los minutos, y no me llamaron. El seleccionador había roto su palabra conmigo”, indicó.

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