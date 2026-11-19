La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) reveló este jueves que su secretaría general recibió tres propuestas de candidatura para la presidencia, que entra en elecciones el próximo año, siendo el candidato principal Gianni Infantino.

El suizo es el actual presidente de la FIFA y competirá por encabezar el máximo ente del deporte por un cuarto periodo, luego de ser reelegido en 2019 y 2023. Gianni Infantino competirá por el puesto con Philippe Diallo y Kohzo Tashima.

FIFA receives three candidatures for next year’s presidential election



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¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de la FIFA?

Gianni Infantino

Es el actual presidente de la FIFA, pero su popularidad y fuerza dentro del ente han bajado después que se diera a conocer su plan de privatizar la Copa del Mundo, vendiendo parte a una empresa ligada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Philippe Diallo

La UEFA, presidida por Aleksander Čeferin, invitó a Philippe Diallo a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo de 2027 y le prometieron unánimemente su pleno apoyo.

Philippe Diallo cuenta con amplia experiencia en el futbol, ​​dirigiendo la organización que representa a los clubes profesionales franceses, formado parte de la junta directiva de la liga profesional francesa y de las estructuras de resolución de conflictos de la FIFA, antes de convertirse en presidente de la FFF y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en 2023.

European national associations represented on the UEFA Executive Committee and FIFA Council unanimously support Philippe Diallo for @FIFAcom presidency.



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Kohzo Tashima

Kohzo Tashima es presidente honorario de la Federación Japonesa de Futbol y el hombre fuerte dentro del deporte en Asia, con pasado en el Consejo de la FIFA, por lo que no desconoce el interior del ente rector.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de la FIFA?

Las elecciones para la presidencia de la FIFA se realiza el próximo 18 de marzo de 2027, en el 77 Congreso Anual de la institución, que se realiza en la ciudad de Rabat, capital de Marruecos. En la elección participarán las 211 federaciones miembro.

El ganador de la elección será presidente de la FIFA en el periodo de cuatro años de 2027 a 2031, lo que quiere decir que estará al frente de la institución de cara a la Copa del Mundo 2030.