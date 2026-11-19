El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la NFL organizaron una Noche de Cascos y Máscaras en la Arena México para celebrar el regreso del deporte de las tacleadas después de cuatro años de ausencia.

El evento estuvo compuesto por cuatro luchas en las que los aficionados de todos los equipos se pasaron una velada que nunca olvidarán.

La lucha estelar estuvo comandada por Máscara Dorada por parte de los técnicos y Soberano Jr. por los rudas. Los limpios salieron con la victoria y el réferi le alzó la mano a Dulce Gardenia y Templario, quienes fueron capitaneados por Máscara Dorada.

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🤼‍♂️🔥 El Coyote y los Calavera Jr. I y II se llevaron la victoria ante Fuego, Audaz y Capitán Suicida en la lucha semifinal de Noches de Cascos y Máscaras, tras un emocionante enfrentamiento sobre el cuadrilátero



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Uno de los atractivos principales en el último combate fue cuando Máscara Dorada salió acompañado por la mascota de los San Francisco 49ers y algunos jugadores de la plantilla, entre ellos el mexicano Alfredo Gutiérrez.

Soberano de robó el corazón de las asistentes a la Arena México y también estuvo acompañado por la mascota de los Minnesota Vikings. Hay que recordar que el juego del domingo en el Estadio Azteca es entre 49ers y Vikings.

¡SKOL, VIKINGS!



Soberano Jr. se unió a Hechicero, Raider y Kemalito para representar a los Minnesota Vikings en la #NocheDeCascosYMáscaras.



¡El poder púrpura y oro se apoderó del cuadrilátero de la Arena México!#NFLxCMLL #NFL #CMLL pic.twitter.com/ybPtUzKCb2 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 19, 2026

En la lucha semifinal El Coyote y Calavera Jr. I y II derrotaron a Fuego, Audaz y Capitán Suicida. En el combate femenil Tessa Blanchard, Kira y Skadi vencieron a Candela, La Metálica y Olympia.

Las emociones iniciaron cuando Pequeño Pierroth y Mercurio se midieron ante Shockercito y Galaxy, estos últimos se llevaron las tres palmadas.

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