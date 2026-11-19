EL VOLANTE a su llegada al Strip de Las Vegas, ayer.

La escudería Cadillac mantendrá a Valtteri Bottas en su asiento para la temporada de la Fórmula 1 (F1) 2027, al dejar de lado al estadounidense Colton Herta para dar un gran golpe de efecto de cara al Gran Premio de Las Vegas, a correrse este fin de semana, por lo que el finlandés seguirá como el coequipero del tapatío Checo Pérez.

El equipo hizo el anuncio un día antes de que comiencen las prácticas para la carrera de este fin de semana en el Strip de Las Vegas, en la que es la penúltima cita de la temporada, ya definida con los títulos del italiano Kimi Antonelli y de la escudería Mercedes.

EL DATO: EL FINLANDÉS corrió su primera carrera en el serial el 17 de marzo del 2013 en Australia, en el arranque de la temporada de aquel año, con la escudería Williams.

“A quien corresponda, ¡me quedo! Estoy entusiasmado por continuar este camino con Cadillac hasta 2027. Sabíamos que construir un nuevo equipo de F1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este desafío sea tan especial”, comentó Bottas en un comunicado.

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“Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y todavía queda mucho por venir; tengo ganas de más y creo en lo que estamos construyendo juntos. La historia apenas está comenzando”, agregó el subcampeón del mundo en las temporada de 2019 y 2020, ambas con Mercedes.

Bottas, de 37 años de edad, no suma puntos tras 20 carreras disputadas esta campaña. Su mejor resultado fue un decimotercer puesto en China, en marzo.

13 Campañas en el serial acumula el finlandés

Pero el nacido en Nastola, quien está en su campaña 14 en el serial, tiene 10 victorias en su carrera, todas con Mercedes entre 2017 y 2021. Ha subido al podio en 67 ocasiones hasta el momento.

Hubo muchas especulaciones de que Cadillac ascendería al estadounidense Colton Herta y que se haría el anuncio en suelo estadounidense en el transcurso de este fin de semana como una forma de generar expectación por el equipo justo antes de la antepenúltima carrera del campeonato en curso.

Herta, un piloto de 26 años de Santa Clarita, California, es el piloto de pruebas y desarrollo de Cadillac, y acumuló suficiente tiempo de prácticas para recibir su Superlicencia, lo que podría allanar el camino para un ascenso en el 2028. Pero, por ahora, ese asiento le pertenece a Bottas.

“La experiencia, la perspectiva y el compromiso de Valtteri son fortalezas importantes para nuestro equipo. La continuidad nos da una plataforma sólida mientras seguimos desarrollando el equipo y trabajando hacia nuestras ambiciones en la Fórmula 1. En la víspera del Gran Premio de Las Vegas, todos en el equipo están contentos de tener a Valtteri asegurado para 2027 junto a Checo (Sergio Pérez) y esperamos con ilusión la siguiente etapa de nuestro camino juntos”, señaló Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac, en un comunicado.

Cadillac es hasta ahora la única escudería que no ha sumado unidades en lo que va de la F1 2026. Aston Martin, que ocupa el penúltimo sitio en el campeonato de constructores, acumula siete puntos.

El equipo estadounidense es el quinto en la carrera de Valtteri Bottas, quien anteriormente estuvo en Williams, Mercedes, Alfa romeo y Sauber.

El finlandés y Checo Pérez intentarán obtener los primeros puntos para la debutante Cadillac en estas tres carreras que restan para el final del campeonato, pues tras la cita en Las Vegas se realizarán los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi, los cuales serán el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, respectivamente.