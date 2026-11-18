Uno de los hermanos del 'Canelo' Álvarez estrelló su coche durante una competencia.

Víctor Álvarez, uno de los hermanos del boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez, sufrió un accidente a bordo de su Ferrari, esto mientras participaba en una competencia de cuarto de milla en Arandas, Jalisco, de acuerdo con diversos reportes.

Según información de medios nacionales, el empresario conducía un Ferrari SF90, uno de los superdeportivos de lujo de la marca italiana, cuando perdió el control del auto y se estrelló contra un muro de contención.

#tonto En el municipio de Arandas, Jalisco, durante una competencia de carreras de cuarto de milla, un Ferrari SF90 conducido por «El Paletas» Álvarez, hermano de Canelo Álvarez, chocó contra un muro de contención. pic.twitter.com/x1CbYGLIOE — Red Libre Noticias (@RedLibreNoticia) November 18, 2026

En videos que circulan en redes sociales se puede ver el momento en el que un Corvette superó al Ferrari del hermano del ‘Canelo’ Álvarez, quien en ese momento dio un brusco giro hacia la derecha, movimiento que derivó en su choque en el muro de contención.

¿Qué le pasó al hermano del Canelo Álvarez tras su choque?

Luego de este incidente, los cuerpos de emergencia se acercaron al carro de Víctor Álvarez, quien es conocido como el ‘Paletas’. El hermano del ‘Canelo’ bajó sin problemas del vehículo.

En redes sociales también circulan imágenes en las cuales se observa al familiar del pugilista tapatío al frente de su Ferrari SF90 mientras veía los daños que tuvo el motor.

¿Quién es Víctor el Paletas, hermano del Canelo Álvarez?

Víctor, cuyo apodo es el ‘Paletas’, es uno de los siete hermanos que tiene el boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Arriba del ring solamente tuvo dos peleas, la cuales perdió.

Al igual que otros integrantes de la familia Álvarez Barragán, el ‘Paletas’ tuvo un efímero paso por el boxeo profesional. Arriba del ring solamente tuvo dos peleas, la cuales perdió.

En junio del 2008, Víctor Álvarez participó en una función de boxeo en Jalisco en compañía de sus hermanos, y juntos establecieron el récord Guinness del mayor número de hermanos que formaron parte de una misma velada.

El hermano del ‘Canelo’ Álvarez dejó el mundo del boxeo para dedicarse a negocios relacionados con automóviles de lujo.

EVG