Canelo Álvarez le manda un regalo personal y especial a Josh Allen; ¡De crack a crack!

El boxeo y el futbol americano tuvieron un encuentro muy especial en el US Bank Stadium de Minneapolis, en donde el mariscal de campo Josh Allen, de los Buffalo Bills, recibió un regalo muy especial por parte de Saúl Canelo Álvarez.

El Canelo le mandó a Josh Allen un guante de boxeo autografiado y que tiene mucho valor, pues llega luego que el peleador mexicano se coronara como campeón de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo, tras vencer en Arabia Saudita a Christian Mbilli.

Josh Allen recibió un regalo muy especial de Canelo Álvarez que lo envió con @espnsutcliffe� pic.twitter.com/toKjXmkV5Z — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 10, 2026

El guante le llegó al mariscal de campo de los Bills gracias al periodista deportivo John Sutcliffe, quien entrevistó a Allen tras el partido ante los Vikings. Una gran manera de coronar una gran victoria de los Bills, que se colocan como uno de los mejores equipos de la NFL.

Josh Allen se sorprendió con el regalo, pero no pudo ocultar su cara de felicidad, pues se le vio con una sonrisa cuando el periodista de ESPN le entregó el guante con la firma del Canelo.

¡QUÉ MOMENTO!



Saúl "Canelo" Álvarez le envió un guante de boxeo autografiado como regalo especial a Josh Allen, el quarterback de los Buffalo Bills. El obsequio le fue entregado por el reportero de ESPN, John Sutcliffe, durante la cobertura del partido de Monday Night Football. pic.twitter.com/g1G9oFAjZK — Christian Ramírez (@Christi6179520) November 10, 2026

¿Cómo le fue a Josh Allen ante los Vikings?

Josh Allen lanzó un pase de touchdown con 44 segundos por jugar antes del descanso, James Cook corrió 31 veces para 107 yardas y una anotación tardía, y los Bills vencieron 23-6 a Minnesota, hundiendo aún más a los Vikings en su implacable bache ofensivo.

Con 322 touchdowns en temporada regular, 232 por pase, 88 por carrera y dos por recepción, Allen empató a Peyton Manning con la mayor cantidad en la historia de la NFL durante los primeros 10 años de un jugador. Allen está a mitad de su novena temporada.

Los linebackers Terrel Bernard y Dorian Williams lograron intercepciones y Tyler Bass convirtió tres goles de campo para ampliar a 24 consecutivos, récord de la franquicia, su racha, mientras los Bills (7-1) igualaron su mejor arranque en ocho partidos desde 1993. Esa temporada terminó con la última de sus cuatro derrotas consecutivas en el Super Bowl.

Josh Allen giving out some souvenirs on his way off the field 🙌 @BuffaloBills pic.twitter.com/PFbSeszR9O — NFL (@NFL) November 10, 2026

Carson Wentz fue titular como quarterback por los Vikings (6-2) debido a que Kyler Murray quedó fuera por una lesión en el tendón de la corva, y no terminó lo que se convirtió en una de las peores actuaciones de sus 11 años de carrera. Wentz completó 8 de 25 para 81 yardas y cometió tres pérdidas de balón, incluido un pase hacia atrás en el primer cuarto que salió demasiado alto como para que incluso Justin Jefferson pudiera atraparlo, lo que derivó en un balón suelto perdido cerca de la mitad del campo.

Wentz, a quien en un momento revisaron en la carpa médica por una aparente lesión en la parte baja de la pierna, fue reemplazado por Max Brosmer a mitad del cuarto periodo. Wentz completó 1 de 8 pases en la segunda mitad.

El duelo entre la ofensiva más anotadora de la liga de Buffalo y la defensa que menos puntos permite bien pudo haber sido para Minnesota si la ofensiva hubiera sido capaz de armar una o dos series decentes. Pero los Vikings tuvieron cuatro posesiones consecutivas en la primera mitad que comenzaron más allá de su propia yarda 40, y lo más lejos que llegaron fue hasta la yarda 48 de los Bills.

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