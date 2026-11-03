¿Juan Manuel Márquez destapa amaño en la pelea del Canelo? “Tenía que seguir un guion”

Juan Manuel Márquez, una de las grandes glorias del boxeo mexicano, arremetió una vez más contra Saúl Canelo Álvarez, pues aseguró que vio una pelea con guion en el combate que el tapatío sostuvo ante Christian Mbilli.

“Yo noto que tenía que seguir un script (guion), que tenía que seguir un guion, en este caso Mbilli, de nada más tirar golpes a velocidad, no hacer presión. Yo había visto pelear a Mbilli, un peleador que no te quita la presión de encima, que está todo el tiempo adentro, y ahora lo vi caminando hacia atrás”, comentó El Dinamita en el podcast Desde el Ring.

El Canelo se midió a Mbilli en Arabia Saudita por el título mundial de peso supermedio. El boxeador mexicano se impuso en las tarjetas de los jueces tras 12 asaltos, pero para Juan Manuel Márquez el combate no fue lo esperado, pues Mbilli cambió su estilo de pelea.

Más adelante, Dinamita Márquez indicó que Mbilli se vio como un peleador limitado, pues le abrió la puerta al Canelo al contragolpe, lo que lo llevó a una victoria sencilla. Saúl Álvarez al final salió de Riad como el nuevo monarca de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo.

“Cuando tienes ese tipo de pelea es lo que debes de hacer: presionar y tirar golpes, presionar y tirar golpes. En ese sentido, un peleador limitado, un peleador que le abrió la posibilidad a Canelo de poderlo contragolpear. Si a Canelo le das la posibilidad de que te ataque, te va a tundir, y eso fue lo que pasó”, añadió.

Juan Manuel Márquez es uno de los críticos más grandes que tiene el Canelo Álvarez. El exboxeador cada que puede señala que el desempeño de los rivales del Canelo deja mucho que desear y que los combates parecen llevar un guion o una pauta que siempre conduce al mismo resultado; la victoria del tapatío.

La contienda frente a Christian Mbilli representó la primera aparición del Canelo en 2026 y su regreso al cuadrilátero tras más de un año de inactividad, luego de su derrota en septiembre de 2025 ante Terence Crawford, noche en la que cedió sus cinturones absolutos de la división.

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