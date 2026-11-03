Guadalupe Taddei, Non Grata en EU y El Patito

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Así como Jorge Luis Taddei Bringas —primo de Guadalupe Taddei Zavala— es el mejor amigo de Andrés Manuel López Obrador en Sonora, la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo como su más cercano colaborador a Octavio Grijalva Vázquez —El Patito—, el mismo que le presentó a su proveedor favorito, José Alfredo Hernández Casillas, por allá de 2018. Por cierto, ¿dónde está Guadalupe Taddei en medio de la mayor crisis del sistema democrático electoral mexicano?

Los sonorenses aseguran que se encuentra en Arizona (en el condado de Cochise), Estados Unidos, donde también El Patito se habría refugiado usando su doble nacionalidad.

Sin embargo, es sabido que, para el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, ni Taddei Zavala ni Grijalva Vázquez son personas agradables al gobierno estadounidense por sus actos y por ser parte del grupo del gobernador —y presidente del Consejo Nacional de Morena— Alfonso Durazo a quien se le habría retirado la visa el pasado verano conforme el reporte de Los Angeles Times publicado por Steve Fisher.

Grijalva Vázquez ha permanecido en segundo plano en medio de la secuela de contratos a modo, corrupción, viajes y ropa de lujo durante tres años en el INE, pero él tejió esa red desde 2014 cuando se integró como consejero del Organismo Público Local Electoral Sonora (OPLESon) bajo la presidencia de Guadalupe Taddei. Las fuentes consultadas narran que si alguien sabe cómo se tejió la red de los jerarcas del Partido Morena —aunque hoy se hagan mil intentos oficiales de deslinde— es El Patito: conoce los detalles de cómo en 2012 Alfonso Durazo solicitó empleo para cerca de una docena de sus colaboradores en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues requerían vivir de algo mientras construían la estructura de Morena en la norteña entidad.

Entre 2014 y 2017, El Patito y Hernández Casillas, dueño de Grupo ZEG y Cajas Graf, hicieron “negocios” con la proveeduría para el OPLESon con derivaciones de dinero para diversas personas.

La reforma electoral de 2014 con la que Enrique Peña traspasó de los congresos locales al INE pretendía contener el poder (y las transas) de los gobiernos estatales sobre los órganos electorales locales. El error de Lorenzo Córdova fue, en medio de la selección de 100 integrantes de OPLE, asumir la buena fe de todos ellos y de carecer de herramientas para revisar los antecedentes y proceder de los funcionarios electos…, como Taddei, quien financió su tren de vida sobre la red que le construyó Grijalva Vázquez.

Regresando con Grijalva: al terminar su periodo como consejero electoral sonorense, Taddei lo coloca como su asesor personal en 2018. Ya entonces había ganado las elecciones López Obrador, Grijalva tenía tres años haciendo “bisnes” con Hernández Casillas.

No se sabe cuánto ganó El Patito en ese entonces y si “salpicaba” a Guadalupe Taddei…, pero se integró como jefe de oficina cuando en 2023 fue electa —a través de una tómbola— por mayoría de Morena, PT y Partido Verde como presidenta del INE. En ese momento, se encargó toda compra posible con su amigo de una década, José Alfredo Hernández: gorras, chalecos, papelería, mobiliario, pinturas, boletas, urnas... Todo con sobreprecios estimados promedio del 40%.

Patito, la pareja y el bailarín, herencia guinda. Grijalva obtenía de ese sobreprecio entre 4% y 5% según los últimos videos de José Alfredo Hernández. En esa compra desaforada y moches de cuando menos 3 mil millones de pesos en suministros, Grijalva estaría acompañado de su pareja sentimental y del bailarín César Rodríguez Ureña, a quien el empresario presentaba como “su hijo” y que recibía entre 2% y 3% del sobreprecio según los mismos vídeos.

Regresando al principio: Jorge Luis Taddei Bringas fue nombrado delegado de Bienestar Sonora en el gobierno de López Obrador e intentó ser candidato guinda para la entidad. Perdió la partida ante Durazo, pero dada la profunda amistad con el tabasqueño, nada le sería negado.

Eso explica por qué 10 miembros de la familia Taddei sin mayor mérito fueron contratados en el gobierno de Durazo… y que uno más sea el director de una paraestatal traga-presupuesto, LitioMex que no genera ni generará un gramo de litio. En 2021, Guadalupe Taddei validó la elección a gobernador de Durazo pese a las denuncias de intervención del crimen organizado, como sucedió en otra escala en Sinaloa.

Hace dos semanas, en alas del escándalo, El Patito fue expulsado del INE y reenviado el OPLESon. Tal vez así ganó tiempo antes de cruzar a Arizona. Su silencio vale oro para Durazo.

Es imposible borrar el sello guinda en el hundimiento del INE. Le sigo platicando.

¿Dónde quedó PISA-Galia?. La semana pasada le platiqué que transcurrió con éxito la licitación para compra bienal de material médico que Birmex, a cargo de Carlos Ulloa, la cual concluyó la semana pasada: los 10 laboratorios y proveedores ganadores con el mayor monto de suministro reportaron cumplimiento arriba del 90% certificado.

Esos 10 ganadores no concentran el 20% de las adjudicaciones, es decir, que fue una licitación rudamente competida y que se distribuyó para evitar riesgos de incumplimiento.

En la lista de los adjudicados destaca la ausencia de PISA, a cargo de Heriberto Castañeda, así como de su filial Galia Textil que lleva Jean Louis Guirette. ¿Pues qué pasó?