• ¿Abuso de figura legal?

Y fue el periodista Jorge García Orozco, quien ayer acudió al Tribunal Electoral a presentar un escrito de defensa por las acusaciones que hizo en su contra la diputada de Morena Candelaria Ochoa. A decir de la legisladora, el comunicador, quien ha hecho revelaciones importantes sobre temas patrimoniales de la clase política gobernante, cometió en su contra violencia política de género. Nos piden no perder de vista que esta última es una figura legal a la cual han estado recurriendo políticas en respuesta a publicaciones que les resultan incómodas. Ayer, García Orozco recordó que sobre la morenista publicó que tiene cuatro propiedades incluida una que, reportó, le costó cero pesos. “Yo considero que no cometí ningún abuso de género… Lo que buscan con estas denuncias es intimidarme, quitarme mi valioso tiempo para que no pueda seguir haciendo investigaciones sobre la corrupción que a diario cometen los integrantes del régimen”, refirió García. Pendientes.

• Freno de mano por efecto Taddei

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Nos cuentan que en el INE las dudas sobre los perfiles para integrar los organismos electorales de Guerrero y Oaxaca terminaron por pesar más que las prisas. Y es que por segunda ocasión en cuatro días se frenaron los nombramientos y ahora quedaron desiertas las tres vacantes: dos para la primera y una en la segunda entidad. Lo que llamó la atención, nos hacen ver, fue que las consejeras Carla Humphrey y Rita Bell López decidieron rectificar —dicen, después de revisar información adicional— y retirar los respaldos que inicialmente habían dado para conformar precisamente estos OPLE. Y justamente eso pidieron transparentar las representaciones partidistas, pues las nuevas valoraciones no quedaron explicadas en los dictámenes. El presidente de la comisión responsable, Uuc-kib Espadas, reconoció que, por la premura, no hubo una revisión exhaustiva de antecedentes. Con las sospechas sobre posibles vínculos con el entorno de Guadalupe Taddei y proveedores bajo investigación, el freno evitó consumar las designaciones. Uf.

• Concierto y abucheo

Y fue la cantante Yuri la que además de sus interpretaciones de alto nivel, la noche de pasado 1 de noviembre regaló a los periodistas un pulso de cómo los ciudadanos en Colima evalúan a su gobernadora, la morenista Indira Vizcaíno. Y es que se ha reportado que la intérprete en algún momento del show tomó el micrófono para interactuar con el público. Y fue entonces que dijo: “¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a la gobernadora Indira Vizcaíno? Un fuerte aplauso para ella”, pidió. Pero apenas terminó de mencionar el nombre de la mandataria estatal el público respondió… con un abucheo mayoritario. Si acaso por ahí alguien aplaudió para no quedar mal. “Gracias por traernos y a los artistas que faltan”, agregó la cantante. Nos dicen que el gobierno de la entidad optó por obviar la situación y prefirió destacar en sus cuentas de redes la gratuidad de los conciertos de la Feria de Colima y que la gente estuvo muy prendida con Yuri. Auch.

• Confesión

Quien optó por ser transparente después de mucho ruido generado fue el senador del Verde Jorge Carlos Ramírez Marín, al confesar que fue él quien pidió al presidente de la Cámara alta, Higinio Martínez, consultar las reglas de la sala que usa la Cancillería en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para ver si en una de ésas podría estar también disponible para los legisladores. Según el político, sólo fue eso, una inocente consulta —aunque parecía otra cosa—, por lo que descartó que anduviera buscando privilegios extra. Después, ya confirmado que el Salón de Protocolo es exclusivo para diplomáticos, Ramírez Marín consideró que la solicitud a la Cancillería —acreditada al secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Daniel Sibaja— no amerita más que una llamada de atención. Nos hacen ver que esta explicación dejó una curiosa distribución de responsabilidades: la consulta fue idea del senador, pero el exceso quedó del lado de quien la tramitó. En fin.

• La tómbola y las culpas

Y el que se apresuró para no quedar embarrado en la trama del INE fue el panista Santiago Creel, quien salió ayer a deslindarse del nombramiento de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, luego de que desde Morena le recordaran que fue él quien mostró la papeleta con su nombre. El entonces presidente de la Cámara de Diputados aclaró que sí recibió el papel, lo abrió y anunció el resultado de la designación de Taddei… pero en cumplimiento de las reglas. Reclamó además que la responsabilidad política de esto no le toca a él sino a la mayoría que impulsó los perfiles. Aprovechando la ocasión pidió que en el futuro se elimine la insaculación y se obligue a las bancadas en San Lázaro a construir consensos, aunque tome meses. Bueno, dicen que hasta llamó “maldita” a esa fórmula. Nos señalan que ahí está el punto del que habrá que estar pendientes, es decir, si los legisladores conservarán el sorteo como salida a sus desacuerdos o asumirán la tarea de negociar un perfil solvente. Ahí el dato.

• A guardar celulares

Nos recuerdan que este martes comienza una muy relevante prueba para las autoridades educativas y las familias con la restricción de celulares en las escuelas del país. A partir de este 3 de noviembre mamás, papás, docentes y estudiantes tendrán que demostrar que las reglas se cumplen, especialmente en el nivel básico, donde los aparatos de plano deberán quedarse en casa o guardados incluso durante el recreo, salvo algunas excepciones por emergencias, salud, discapacidad y otras necesidades particulares que tendrán que ser debidamente reportadas. En bachillerato, cada plantel deberá acordar con su comunidad cómo limitar estos aparatos al uso del aprendizaje; nos comentan que si bien las universidades la tienen más relajada, no faltará quien se queje de la obligatoria promoción del empleo responsable de estos dispositivos. Así que, nos dicen, el reto estará en explicar las diferencias y atender cada excepción. Por cierto, también nos recuerdan que los docentes deberán poner el ejemplo. Veremos.