¿Abuso de figura legal?

Y fue el periodista Jorge García Orozco, quien ayer acudió al Tribunal Electoral a presentar un escrito de defensa por las acusaciones que hizo en su contra la diputada de Morena Candelaria Ochoa. A decir de la legisladora, el comunicador, quien ha hecho revelaciones importantes sobre temas patrimoniales de la clase política gobernante, cometió en su contra violencia política de género. Nos piden no perder de vista que esta última es una figura legal a la cual han estado recurriendo políticas en respuesta a publicaciones que les resultan incómodas. Ayer, García Orozco recordó que sobre la morenista publicó que tiene cuatro propiedades incluida una que, reportó, le costó cero pesos. “Yo considero que no cometí ningún abuso de género… Lo que buscan con estas denuncias es intimidarme, quitarme mi valioso tiempo para que no pueda seguir haciendo investigaciones sobre la corrupción que a diario cometen los integrantes del régimen”, refirió García. Pendientes.

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