La tómbola y las culpas

Y el que se apresuró para no quedar embarrado en la trama del INE fue el panista Santiago Creel, quien salió ayer a deslindarse del nombramiento de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, luego de que desde Morena le recordaran que fue él quien mostró la papeleta con su nombre. El entonces presidente de la Cámara de Diputados aclaró que sí recibió el papel, lo abrió y anunció el resultado de la designación de Taddei… pero en cumplimiento de las reglas. Reclamó además que la responsabilidad política de esto no le toca a él sino a la mayoría que impulsó los perfiles. Aprovechando la ocasión pidió que en el futuro se elimine la insaculación y se obligue a las bancadas en San Lázaro a construir consensos, aunque tome meses. Bueno, dicen que hasta llamó “maldita” a esa fórmula. Nos señalan que ahí está el punto del que habrá que estar pendientes, es decir, si los legisladores conservarán el sorteo como salida a sus desacuerdos o asumirán la tarea de negociar un perfil solvente. Ahí el dato.

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