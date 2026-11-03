A guardar celulares

Nos recuerdan que este martes comienza una muy relevante prueba para las autoridades educativas y las familias con la restricción de celulares en las escuelas del país. A partir de este 3 de noviembre mamás, papás, docentes y estudiantes tendrán que demostrar que las reglas se cumplen, especialmente en el nivel básico, donde los aparatos de plano deberán quedarse en casa o guardados incluso durante el recreo, salvo algunas excepciones por emergencias, salud, discapacidad y otras necesidades particulares que tendrán que ser debidamente reportadas. En bachillerato, cada plantel deberá acordar con su comunidad cómo limitar estos aparatos al uso del aprendizaje; nos comentan que si bien las universidades la tienen más relajada, no faltará quien se queje de la obligatoria promoción del empleo responsable de estos dispositivos. Así que, nos dicen, el reto estará en explicar las diferencias y atender cada excepción. Por cierto, también nos recuerdan que los docentes deberán poner el ejemplo. Veremos.

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