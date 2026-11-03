Freno de mano por efecto Taddei

Nos cuentan que en el INE las dudas sobre los perfiles para integrar los organismos electorales de Guerrero y Oaxaca terminaron por pesar más que las prisas. Y es que por segunda ocasión en cuatro días se frenaron los nombramientos y ahora quedaron desiertas las tres vacantes: dos para la primera y una en la segunda entidad. Lo que llamó la atención, nos hacen ver, fue que las consejeras Carla Humphrey y Rita Bell López decidieron rectificar —dicen, después de revisar información adicional— y retirar los respaldos que inicialmente habían dado para conformar precisamente estos OPLE. Y justamente eso pidieron transparentar las representaciones partidistas, pues las nuevas valoraciones no quedaron explicadas en los dictámenes. El presidente de la comisión responsable, Uuc-kib Espadas, reconoció que, por la premura, no hubo una revisión exhaustiva de antecedentes. Con las sospechas sobre posibles vínculos con el entorno de Guadalupe Taddei y proveedores bajo investigación, el freno evitó consumar las designaciones. Uf.

TE RECOMENDAMOS: Consuman otras 4 salidas Suman 19 renuncias en la limpia del instituto