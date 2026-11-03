Concierto y abucheo

Y fue la cantante Yuri la que además de sus interpretaciones de alto nivel, la noche de pasado 1 de noviembre regaló a los periodistas un pulso de cómo los ciudadanos en Colima evalúan a su gobernadora, la morenista Indira Vizcaíno. Y es que se ha reportado que la intérprete en algún momento del show tomó el micrófono para interactuar con el público. Y fue entonces que dijo: “¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a la gobernadora Indira Vizcaíno? Un fuerte aplauso para ella”, pidió. Pero apenas terminó de mencionar el nombre de la mandataria estatal el público respondió… con un abucheo mayoritario. Si acaso por ahí alguien aplaudió para no quedar mal. “Gracias por traernos y a los artistas que faltan”, agregó la cantante. Nos dicen que el gobierno de la entidad optó por obviar la situación y prefirió destacar en sus cuentas de redes la gratuidad de los conciertos de la Feria de Colima y que la gente estuvo muy prendida con Yuri. Auch.

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