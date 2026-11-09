Julio César Chávez defiende al Canelo Álvarez y pide respeto a los fans por la carrera del tapatío

Julio César Chávez es considerado como el boxeador más grande que ha dado México, por lo tanto una voz autorizada dentro del deporte y recientemente realizó comentarios en donde defendió a Saúl Canelo Álvarez. Pidió respeto por la carrera y el legado del tapatío.

El Gran Campeón Mexicano habló sobre el Canelo en la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, celebrada en Acapulco. “Ya no está en mis manos decirle a toda la gente que lo apoyemos”, dijo Julio César Chávez González, quien agregó que Álvarez ha hecho mucho por el deporte.

“La verdad, para mí es un gran peleador que ha hecho mucho por el boxeo mexicano y ha ganado lo que ningún mexicano ha logrado”, agregó el César del Boxeo. La defensa llega luego que el nacido en Guadalajara se hiciera con el campeonato de las 168 libras.

No es la primera vez que Julio César Chávez deja buenos comentarios para el Canelo. En el pasado ha dicho que será complicado que algún boxeador pueda repetir lo que Álvarez Barragán ha hecho.

“Está difícil. Lo que el Canelo ha logrado y ha hecho no creo que se se vuelva a repetir”, dijo hace unos meses Chávez, quien es considerado como el mejor boxeador en la historia de México por sus logros dentro de los cuadriláteros.

La defensa de Chávez González se da luego que el Canelo Álvarez venció en Arabia Saudita a Christian Mbilli, quien llegaba al compromiso como campeón de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Después de 12 asaltos el mexicano se impuso por decisión unánime y se convirtió, de nueva cuenta, en monarca de los supermedios.

Ante Mbilli fue la primera contienda del Canelo en más de un año, pero para 2027 el originario de Guadalajara, Jalisco, podría subirse hasta dos veces al ensogado. Rivales le sobran a Álvarez Barragán, solo es cuestión de ver los movimientos que hay en la división y fuera de ella.

El panorama en las 168 está así. Canelo Álvarez es campeón de la WBC, Jaime Munguía de la WBA, Osleys Iglesias de la IBF y en la WBO los campeones son Jacob Bank y Janibek. Esos son los nombres que el Canelo tiene enfrente para volver a ser monarca absoluto.

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