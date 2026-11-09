Así se prepara la Selección Mexicana para los cuartos de final de la Nations League ante Jamaica

La Selección Mexicana en un entrenamiento antes de la Nations League ante Jamaica

La Selección Mexicana se prepara para lo que será la Fecha FIFA, periodo internacional en donde se enfrentarán a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Los primeros convocados por Rafael Márquez ya llegaron al campamento base, que es la Riviera Maya.

Jugadores como Gilberto Mora, Julián Quiñones, César Montes, Erick Lira, Alexis Vega, Jesús Corona y Alex Padilla ya están entrenando con el equipo Tricolor.

La Selección Mexicana en un entrenamiento de la Fecha FIFA ı Foto: Especial

La Selección Mexicana tuvo uno de sus primeros entrenamientos, en donde trabajaron con balón en ejercicios específicos, siempre bajo la mirada atenta de Rafael Márquez y su cuerpo técnico.

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Medios nacionales señalan que los convocados de Chivas y León se irán incorporando poco a poco en la plantilla. Ellos tardaron en llegar porque el Rebaño Sagrado y La Fiera se enfrentaron el domingo.

La Selección Mexicana en un entrenamiento de la Fecha FIFA ı Foto: Especial

La Selección Mexicana eligió Riviera Maya como la sede de entrenamiento antes de enfrentar los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El conjunto azteca viajará en los próximos días a Kingston, donde es el duelo de ida ante Jamaica el sábado 14 de noviembre. El cotejo de vuelta es el 17 en Monterrey, en la casa de los Rayados.

México va ante Jamaica con sorpresas en la convocatoria

México tendrá su primera gran prueba con Rafa Márquez al mando cuando busque el pase al Final Four de la Concacaf Nations League. Para dejar atrás la mala cara que dio en su debut de cuatro juegos, en donde no pudo ganar ninguno, el exdefensor convocó sorpresas.

La Selección Mexicana en un entrenamiento de la Fecha FIFA ı Foto: Especial

Jugadores como Andrés Montaño, Kevin Álvarez, Jesús Orozco Chiquete, Rodrigo Huescas, Erick Sánchez, Alexis Vega y Jesús Tecatito Corona, regresan al Tricolor. Por otro lado, el delantero Armando León tiene su primer llamado con la Selección Mexicana.

A pesar de que realizó algunos cambios, hay otros que se mantienen de la convocatoria pasada. La portería se mantiene con Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla, en la zona defensiva César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Diego Campillo e Israel Reyes se mantienen en el proceso del Káiser.

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