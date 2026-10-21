¿El México vs Jamaica de la Nations League cambiará de sede a Estados Unidos? esto se sabe AL MOMENTO

La Selección Mexicana se medirá a Jamaica en el arranque de la Nations League.

La Selección Mexicana tendrá su primer gran reto tras la Copa del Mundo en noviembre, cuando disputen los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica, ronda de ida y vuelta. El primer encuentro que está programado podría cambiar de sede a Estados Unidos.

Con información de David Medrano, el partido de ida entre Jamaica y México, que estaba presupuestado para jugarse en la isla del Caribe, podría cambiar de sede ya que la Federación de Jamaica aún no confirma la sede del encuentro ante el Tricolor y tienen una oferta para que se juegue en Estados Unidos.

La Selección Mexicana busca su primera victoria con Rafa Márquez al frente. ı Foto: Mexsport

México aún no sabe lo que es ganar con Rafa Márquez en el banquillo

Tras la Copa del Mundo la Selección Mexicana decidió que Rafa Márquez se convirtiera en el reemplazo de Javier Aguirre en el banquillo del Tricolor; sin embargo, el exestratega del Barcelona aún no termina de plasmar su idea con los jugadores que llamó en su última convocatoria.

En cuatro compromisos, México sumo dos empates y dos derrotas, una de ellas muy dolorosa para la afición azteca al ser la goleada 3-0 que Estados Unidos le propinó al cuadro nacional y a esa se sumó el descalabro a manos de Chile por tablero de 2-0.

Ahora viene el primer gran reto de Rafa Márquez desde que llegó al banquillo de la Selección Mexicana, la Concacaf Nations League, ya que el Tricolor es el actual monarca del torneo regional. El técnico michoacano no podrá contar con Raúl Jiménez, pero si con Julián Quiñones que sigue en racha en Arabia Saudita con el Al-Qadsiah.

La Selección Mexicana reveló una baja poco tiempo antes del amistoso ante Estados Unidos. ı Foto: Mexsport

México buscará su boleto al Final Four en Monterrey

La Selección Mexicana tendrá su primer encuentro en suelo azteca después de su participación en la Copa del Mundo, torneo en el que jugaron todos sus compromisos en Ciudad de México y Guadalajara.

En esta ocasión el equipo de Rafa Márquez se medirá a Jamaica en el partido de ida en el Estadio BBVA, la primera vez que el Tricolor juega en este recinto.

En caso de que el equipo de Rafa Márquez derrote a Jamaica en los cuartos de final se ganara su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League.

DCO