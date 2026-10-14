¡Oficial! Raúl Jiménez será operado y es baja de la Selección Mexicana para la Concacaf Nations League

Raúl Jiménez será operado y no podrá volver a jugar en lo que resta de 2026.

El Wolverhampton dio a conocer que Raúl Jiménez será operado de una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, lo cual lo dejará cuatro meses fuera de las canchas, por lo que no podrá estar con la Selección Mexicana en los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Los Wolves revelaron que el delantero surgido del América será intervenido quirúrgicamente este viernes 16 de octubre en Londres, Inglaterra. El mexicano será sometido a cirugía debido a que no ha presentado los avances esperados en su proceso de recuperación.

An update on Raul Jimenez's injury status.https://t.co/oUTlX6BFgD — Wolves (@Wolves) October 14, 2026

Raúl Jiménez sufrió una afectación en el ligamento colateral medial durante el partido de la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra entre Wolverhampton y Everton, el 16 de septiembre. Por ese motivo, Rafa Márquez no pudo incluirlo en su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana.

México, sin Jiménez para cuartos de Nations League

Por este motivo, la Selección Mexicana no podrá contar con Raúl Jiménez para sus partidos de cuartos de final de la Concacaf Nations League en contra de Jamaica.

Los cotejos entre el Tricolor y los Reggae Boyz están programados para llevarse a cabo los próximos 14 y 17 de noviembre en Kingston y Monterrey, respectivamente.

El debut de Raúl Jiménez con la Selección Mexicana en la era Márquez deberá esperar hasta 2027, año en el que los principales compromisos del Tricolor serán la Copa Oro y el Final Four de la Concacaf Nations League, el cual disputará siempre y cuando se imponga a Jamaica en la Fecha FIFA de noviembre.

¿Cuándo volverá a jugar Raúl Jiménez?

Phil Hayward, director de rendimiento del Wolverhampton, señaló que el proceso de recuperación de Raúl Jiménez será de aproximadamente tres meses, por lo que el mexicano volvería a las canchas hasta enero de 2027.

“Obviamente es muy decepcionante para todos nosotros, pero tenemos que mirar hacia adelante, realizar la cirugía y comenzar el proceso de rehabilitación lo antes posible para que vuelva al campo y ayude al equipo cuanto antes”, indicó Phil Hayward acerca del panorama del Lobo de Tepeji.

Raúl Jiménez acumula tres goles en nueve partidos en la actual temporada con el Wolverhampton, que a partir de esta campaña milita en la Championship, Segunda División de Inglaterra.

EVG