Gilberto Mora recibe viral felicitación del otro lado del mundo por su cumpleaños 18 (VIDEO)

El grupo NiuDance le mandó un peculiar mensaje de cumpleaños a Gilberto Mora.

Gilberto Mora, la joya del futbol mexicano, celebra este miércoles su cumpleaños 18 y desde el otro lado del mundo le llegó una peculiar y curiosa felicitación, la cual fue cortesía del grupo africano NiuDance, un grupo de bailarines originario de Uganda.

En un video que circula en redes sociales, se ve a los también creadores de contenido sosteniendo una foto de Morita a la cual le dan varios besos. Posteriormente, le dedican feliz cumpleaños al jugador de Xolos tanto en inglés como en español.

Lo que provoca Gilberto Mora 😅



¿Cómo ven esta felicitación en su cumpleaños 18?



(vía niudance_com) pic.twitter.com/bVobkf13V2 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 14, 2026

“Feliz cumpleaños, Gilberto Mora. We love you so much” y “Cumpleaños feliz te deseamos todos”, dicen los integrantes de NiuDance en su mensaje de felicitación para Gilberto Mora, el cual se hizo viral por salirse de lo convencional.

TE RECOMENDAMOS: Ciclismo Isaac del Toro dedica emotivo mensaje de agradecimiento y reflexión para despedir su temporada

¿Quién es NiuDance, el grupo que felicitó a Gilberto Mora?

NiuDance es un grupo africano de bailarines y creadores de contenido originario de Uganda. En redes sociales ha cobrado fuerza por producir videos de felicitaciones personalizadas.

Estos creadores de contenido hacen videos a medida para cumpleaños y otras ocasiones especiales. Las personas interesadas envían una fotografía impresa, un mensaje en un cartel y una canción de fondo.

Gilberto Mora no es el primer futbolista al que NiuDance le manda un mensaje de felicitación por su cumpleaños, pues este grupo también ya ha hecho lo propio con el argentino Lionel Messi.

Gilberto Mora cumple la mayoría de edad

El mexicano Gilberto Mora celebra este miércoles sus 18 años de vida, un hecho clave en medio de los rumores que aseguran que se esperaba que llegara esta fecha para que fichara con un club de Europa.

Unos reportes indican que Morita ya habría firmado con un equipo del viejo continente, pero que el anuncio de la noticia se daría hasta diciembre, durante el mercado invernal.

El mediocampista Gilberto Mora es la nueva joya del balompié nacional y de la Selección Mexicana, con la que tuvo una destacada participación en la Copa del Mundo 2026, en la que llamó la atención de varios de los equipos más importantes del mundo.

El originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha jugado con los Xolos desde su debut como futbolista profesional con los de Tijuana en agosto de 2024. Su estreno con el Tricolor ocurrió en enero de 2025, durante una minigira por Sudamérica.

EVG