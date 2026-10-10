Jugador de la Selección Mexicana habla fuerte sobre la derrota ante Estados Unidos: “me dolió mucho”

La gestión de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana arrancó con una Fecha FIFA complicada en donde no se obtuvieron victorias y por el contrario sumaron dos derrotas, una de ellas ante Estados Unidos, en donde el equipo no se vio bien. Sobre ese juego y su desempeño individual, el lateral Mateo Chávez habló sobre cómo vivió el duelo.

Mateo Chávez disputó el duelo ante los estadounidenses y cometió una terrible error al golpear a un rival. El árbitro del partido lo expulsó y al final el marcador fue de 3-0 en contra del Tricolor. Si bien no todo fue culpa del Tiloncito, su agresión fue uno de los puntos marcados del partido y en su regreso a Europa lamentó ese incidente.

"ME DOLIÓ MUCHO EN EL MOMENTO" 🗣️🇲🇽⚽



Mateo Chávez asegura que cometió un error en el partido amistoso contra Estados Unidos que terminó costándole una tarjeta roja ❌



El defensa mexicano ya le dio vuelta al asunto y comparte que su mentalidad para superar la situación le ha… pic.twitter.com/o13s37rzKg — Claro Sports (@ClaroSports) October 10, 2026

“En los primeros dos partidos me había sentido muy bien, con mucha confianza. En el tercer partido no entré bien, la realidad. Cometí un error, me dolió mucho en el momento, pero desde el día siguiente he mejorado porque cambié el chip”, dijo Mateo Chávez para Claro Sports tras tener actividad con el AZ Alkmaar ante el Feyenoord en la Eredivisie, la liga de Países Bajos.

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Mateo Chávez pide afinar detalles en la Selección Mexicana

Mateo Chávez se coloca como la opción natural para ocupar la zona de la lateral izquierda y ser el reemplazo de Jesús Gallardo. Rafa Márquez convocó al jugador del AZ Alkmaar para su primera gestión al mando del equipo Tricolor en la Fecha FIFA, pero en la gira de cuatro partidos vio minutos en un par de ellos, aunque solamente fue titular en uno de ellos. Sobre el nuevo método de trabajo, Mateo señaló que los resultados no son los esperados, pero apenas se inicia.

“Sinceramente, me he sentido muy bien. Tuve un solo partido completo con la Selección, regresé un poquito antes y, dentro de lo malo, eso me ayudó a tener uno o dos días para adaptarme y estar bien. Dormí como 12 horas anoche y descansé mejor. Me siento bien. Solo hay que afinar los detalles. Inicia el proceso, los resultados no nos acompañaron, pero creo que el equipo se vio muy bien por momentos”, dijo sobre el inicio de proceso de Márquez.

México jugó ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, pero después del cotejo ante el combinado de Las Barras y Las Estrellas el lateral surgido de la cantera de las Chivas Rayadas del Guadalajara fue llamado de regreso por su equipo y se reincorporó antes con el AZ Alkmaar, en donde poco a poco se gana su lugar como titular.

La doble cachetada de Mateo Chavez al de Estados Unidos JAJAJAJAJAJ que le pasó https://t.co/g192w7UojR pic.twitter.com/4WHBgcfKCn — Hugol ^^ (@Hugol343) October 4, 2026

Mateo, titular en derrota del AZ Alkmaar en Países Bajos

“Me informaron que tenía que regresar un poco antes. El club me pidió volver antes y, sinceramente, eso cambió mi mentalidad, obviamente sin dejar de pensar en mi error y en aprender, pero todo pasa. Ahora toca enfocarme otra vez en el AZ; creo que tenemos un gran equipo. Todavía tenemos mucho para dar, yo tengo mucho para dar y estoy disfrutando mucho el fútbol”, dijo el Tiloncito.

Mateo Chávez disputó el duelo en donde el AZ Alkmaar perdió 2-0 ante el Feyenoord, que fue su primera derrota de la campaña. El lateral jugó los 90 minutos del cotejo.

“Se nota el progreso que estoy teniendo, jugar 90 minutos, gracias a Dios. El resultado… pues jode mucho. Es triste perder. Perdimos el invicto. Con el 1-0 todavía teníamos mucha chance, pero después del 2-0 es difícil reponerse con poco tiempo. Pero, fuera del resultado, el performance, el ambiente y todo lo que generó el partido es muy lindo”, comentó Mateo Chávez en su charla con Claro Sports.

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