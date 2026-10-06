Rafa Márquez, el peor DT de México en un inicio desde 1980

El timonel, en el entrenamiento de la semana pasada de la selección.

La goleada sufrida ante Estados Unidos derivó en que Rafa Márquez tuviera el peor inicio para un director técnico de la Selección Mexicana en los últimos 46 años, racha que intentará cortar este martes contra Chile, el cuarto y último rival del Tricolor en la Fecha FIFA.

El peor arranque de un seleccionador nacional antes del actual se remonta a 1980, cuando Raúl Cárdenas asumió por segunda ocasión el timón del equipo azteca. Su primer juego fue un empate 1-1 contra Finlandia en noviembre de 1979.

Posteriormente, ya en 1980, perdió contra Corea del Sur e igualó contra Guatemala en su segundo y tercer juego, respectivamente. La victoria tampoco llegó en el cuarto partido, tras sucumbir 2-0 a manos de Brasil.

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El dato: El primer enfrentamiento entre México y Chile terminó con una goleada de 3-0 a favor de La Roja en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Uruguay 1930.

De hecho, Raúl Cárdenas no conoció la victoria al frente de la Selección Mexicana en aquel proceso en sus primeros ocho cotejos, en los que su saldo fue de cinco empates y tres caídas. El primer triunfo llegó hasta el noveno duelo, con una goleada de 4-0 sobre Corea del Sur en un encuentro de preparación a inicios de 1981.

A pesar de que Rafa Márquez está todavía lejos de emular aquel complicado inicio del Güero, el exdefensa del Barcelona enfrenta una situación en la que hace casi cinco décadas no vivió ninguno de sus antecesores en el banquillo nacional.

El último director técnico de la Selección de México que tampoco había ganado sus primeros dos juegos era Ricardo La Volpe, quien puso fin a esa racha en su tercer encuentro al frente del Tricolor con una victoria de 2-0 ante Bolivia en un duelo de carácter amistoso.

El panorama no luce sencillo para el juego de esta noche contra Chile en el Los Angeles Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, pues aunado a la derrota del sábado contra Estados Unidos se suman las bajas de Gilberto Mora, Mateo Chávez, Hirving Lozano y Luis Romo.

Rafa Márquez dirige el cotejo ante La Roja con estas cuatro ausencias, en el caso de Morita y el Chucky por lesiones, mientras que en el del Tiloncito por suspensión luego de su amonestación frente a Perú y su expulsión ante Estados Unidos. Romo se sumó ayer a las ausencias debido a una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Los ojos estarán puestos principalmente en el portero de Chivas, Raúl Tala Rangel, luego de los errores que cometió en dos de los goles que el equipo nacional recibió en su tropiezo contra EU.

Los atacantes también están en la mira, pues ni Santiago Gimenez ni Armando González han estado finos de cara al marco rival. Las dos anotaciones del Tricolor en el arranque de este nuevo proceso fueron obra del juvenil mediocampista Gilberto Mora y del defensa central Víctor Guzmán.

México y Chile se han enfrentado tres veces desde el humillante 7-0 que la selección sudamericana le propinó al Tricolor en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016. El duelo más reciente entre ambos culminó con un empate a dos anotaciones en un amistoso desarrollado el 8 de diciembre de 2021 en Austin, Texas.

Al igual que el Tricolor, La Roja tampoco ha ganado en esta Fecha FIFA, en la que ya fue derrotado por sus similares de Canadá (0-1) y Estados Unidos (2-4) en sus primeros dos juegos del proceso para el Mundial 2030, en el que intentará resurgir de sus cenizas luego de haber terminado última en las eliminatorias hacia Norteamérica 2026.

Rafa Márquez ganó los cuatro partidos que le tocó jugar contra el conjunto chileno en su etapa como seleccionado, tres de ellos en Copa América (dos en Paraguay 1999 y uno en Colombia 2001) y un amistoso efectuado en septiembre de 2011 en España.

Antes del exzaguero del Barcelona, el último timonel del Tricolor que no debutó con victoria fue Javier Aguirre en su segunda etapa, en 2009, tras perder 2-1 contra El Salvador en partido eliminatorio hacia la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Posteriormente, todos habían conseguido la victoria en su primer compromiso en el banquillo azteca.