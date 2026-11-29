El América quedó eliminado de la Liguilla del Apertura 2026 y se acaba de confirmar que André Jardine será despedido del Shabab Al-Ahli después de caer derrotado en la final de la Supercopa de Emiratos Árabes.

Con información de César Luis Merlo, el técnico brasileño dejaría de pertenecer al conjunto árabe tras la derrota ante el Al Ain 2-1 y dejar ir un título importante en la temporada. El comunicador comentó que la salida aún no se hace oficial, pero ya se platican los términos de la salida.

🚨Shabab Al Ahli ha tomado la decisión de prescindir de André Jardine tras la derrota en la final de la Supercopa de Emiratos Árabes.

*️⃣Si bien su salida aún no es oficial, se discuten los términos de su salida. pic.twitter.com/wevvaN0MDf — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 29, 2026

André Jardine es pretendido por varios equipos de la Liga MX

Aunque llegó como un desconocido a la Liga MX, André Jardine se convirtió en uno de los mejores entrenadores del futbol mexicano por lo que consiguió con el América, un tricampeonato y tres títulos más.

Después de su salida del conjunto de Coapa y llegar al futbol de Emiratos Árabes Unidos, varios equipos de la Liga MX ya tienen al brasileño en su radar para que llegue a sus filas, uno de ellos el Toluca que se despedirá de Antonio Mohamed al final de la temporada.

Otro de los clubes mexicanos que tienen a André Jardine en su lista de deseos son los Tigres, que atraviesan una dura crisis tras quedar fuera de la Liguilla y no tener entrenador, así que la directiva piensa que el brasileño puede ser una buena opción para dirigir a los felinos.