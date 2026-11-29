Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025, es una aficionada al futbol mundial y salió a la luz un video en el que la mexicana revela quién es su jugador favorito entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y eligió al delantero del Al-Nassr.

Miss Universo 2025 sale en el video junto a un niño que trae el jersey de Argentina con el dorsal de Messi y dice: “Yo amo a Cristiano Ronaldo, y la verdad, Cristiano es mejor que Messi”, un comentario que dividió a los aficionados en redes sociales que siguen al argentino y al jugador portugués.