México y Rafa Márquez siguen sin ganar; ahora pierden ante Chile; resumen, resultado y goles

La Selección Mexicana perdió 2-0 frente a Chile en Los Ángeles, California, y con ello cerró su primera Fecha FIFA con Rafa Márquez sin victorias y con dos derrotas. El Tricolor solamente consiguió dos empates ante Colombia y Perú en el arranque del histórico exdefensa en el timón nacional.

El ‘Káiser de Michoacán’ le dio la oportunidad de defender la portería a Álex Padilla, quien de esta manera tuvo su debut con el Tricolor dos años después de sus primeras convocatorias.

¡Gooooooool de Chile! México ya lo pierde con gol de Gutiérrez 🤯😱😳#LaEraDeRafa pic.twitter.com/7pBQdEqY9V — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 7, 2026

México no puede contra Chile

La Roja tuvo la primera ocasión del partido apenas al minuto 1 con un disparo de derecha de Maximiliano Gutiérrez desde más de 30 metros, que se marchó apenas desviado del arco defendido por el arquero del Athletic de Bilbao.

México respondió al 5’ con un zurdazo fuera del área de Jesús Gallardo, tras un pase de Roberto Alvarado.

Gonzalo Tapia tuvo una doble oportunidad para Chile al minuto 12, primero con un tiro de zurda que fue rechazado y luego con un disparo de derecha que fue a las manos del cancerbero tricolor.

¡Cayó el segundo! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! Brutal error de Johan y cae el 2-0 😱🔴#LaEraDeRafa pic.twitter.com/XWPzVVzn9f — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 7, 2026

Obed Vargas probó fortuna con un remate de derecha fuera del área, pero la esférica se fue demasiado arriba del arco resguardado por Lawrence Vigouroux al 16’.

La Selección Mexicana tuvo su siguiente ocasión hasta el minuto 32 con un zurdazo fuera del área de Roberto Alvarado, en la que hasta el momento fue la ocasión más clara del juego, pero el guardameta andino mandó a tiro de esquina.

La primera mitad concluyó con un remate de cabeza de Armando González que se fue a un costado de la portería al minuto 36, tras un centro de Erik Lira.

Rafa Márquez hace varios ajustes, pero México no mejora

Obed Vargas tuvo la primera aproximación para el Tricolor en el complemento con un potente disparo de derecha a pase de Dagoberto Espinoza al minuto 50, pero Lawrence Vigouroux desvió el balón.

Maximiliano Gutiérrez, extremo del Dinamo Moscú, inauguró los cartones con una definición de derecha en el área tras un pase filtrado de Gonzalo Tapia en un contragolpe al 54’, en una acción en la que el balón paso entre las piernas de Álex Padilla, , quien al 60’ evitó el segundo gol en contra al desviar un remate de Gonzalo Tapia.

Después de un tiro rechazado de Erik Lira fuera del área vinieron los primeros ajustes de Rafa Márquez, quien al 65’ realizó cinco movimientos. Ingresaron a la cancha Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Isaías Violante, Denzell García y Santiago Gimenez.

Justo cuando se acomodaban en la cancha estos jugadores, Chile aprovechó para aumentar su ventaja con un tanto de Vicente Pizarro al 65’, con un zurdazo raso a pase de Darío Osorio.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval entraron al partido al minuto 72 en busca de darle variantes en la ofensiva a México. Everardo López se salvó al 73’ de ser expulsado por una agresión a un rival, pero el árbitro solamente lo amonestó.

Isaías Violante intenté algo distinto con un remate de zurda fuera del área al minuto 79, pero la esférica se fue muy arriba de la portería.

EVG