¡Increíble! Así es el esperado homenaje de Memo Ochoa con la Selección Mexicana (VIDEO)

Guillermo Ochoa, quien se retiró del futbol profesional tras la Copa del Mundo 2026, recibirá un homenaje por la Selección Mexicana en el duelo ante Chile de este martes en Los Ángeles, en el Estadio Memorial Coliseum, en donde termina la Fecha FIFA para el Tricolor.

Antes del duelo se filtró una manta que se utilizará en el homenaje para Paco Memo. Dice “Thank You (Gracias), Memo” y tiene imágenes del exguardameta con la indumentaria de la Selección Mexicana, la cual defendió en seis Copa del Mundo, terminando el ciclo en el verano pasado.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE 🇲🇽🔥



🤩 Así es el tifo que tienen preparado para el homenaje de Guillermo Ochoa ante Chile. pic.twitter.com/60CpJmUvoX — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 7, 2026

Memo Ochoa se retiró de la Selección Mexicana en lo más alto, pues fue llamado a su sexto Mundial por Javier Aguirre y el escenario en donde colgó los guantes fue en el Estadio Azteca, en un duelo de la máxima justa deportiva.

Ochoa tuvo minutos en el último partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 ante Chequia. No empezó de titular, sino que ingresó a la cancha de cambio por Raúl Rangel cuando el marcador estaba 2-0 a favor del Tricolor.

La Selección Mexicana terminó ganando el partido 3-0 y Ochoa disputó un cuarto Mundial. Cuando el partido finalizó, los jugadores aztecas corrieron a felicitar al portero, quien tras concluir el certamen se retiró del futbol profesional tras 22 años de carrera.

“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino”, dijo Ochoa en su despedida de las canchas en redes.

SELECCIONADOS homenajean a Memo Ochoa, ayer. ı Foto: David Patricio|La Razón

Ochoa no se perdió una Copa del Mundo con la Selección Mexicana desde Alemania 2006 hasta Norteamérica 2026, aunque solamente tuvo minutos en cuatro de las seis ediciones. En su primera vez fue banca de Oswaldo Sánchez y en 2010 de Oscar Pérez.

Entre los principales logros de Memo Ochoa están una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, además de seis títulos de la Copa Oro, el máximo trofeo a nivel de selecciones para la Concacaf, además de una Liga de Naciones del área.

Ochoa, quien debutó con el Tricolor en un amistoso frente a Hungría el 14 de diciembre de 2005, registró 154 apariciones con la Selección Mexicana, con la que recibió esa misma cantidad de goles.

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