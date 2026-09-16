El arquero mexicano Guillermo Memo Ochoa sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una serie de imágenes inéditas junto a grandes figuras de la música y el deporte con las que deja ver que está disfrutando de su retiro de las canchas.

La publicación reveló momentos especiales vividos en conciertos recientes de Cristian Castro y Carín León, donde también convivió con personalidades como Paco Ayala de Molotov y el futbolista Javier Chicharito Hernández.

Memo Ochoa comparte FOTOS inéditas con Carín León y Cristian Castro en Las Vegas

La primera parada de Memo Ochoa en Las Vegas fue en el concierto de Cristian Castro, donde se llevó una inesperada sorpresa cuando el cantante le dedicó frente a todo el público el tema “Nunca voy a olvidarte”, un gesto que emocionó al portero y a los asistentes.

“Yo nunca voy a olvidarte”



Cristian Castro le dedica una canción y emotivas palabras a Memo Ochoa pic.twitter.com/JoIpF9FPnW — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) September 14, 2026

Además, el arquero mexicano publicó un video en Instagram en el que aparece abrazando a Cristian Castro tras el espectáculo, acompañado de la canción “Es Mejor Así” de fondo. En el mensaje, Memo Ochoa escribió: “Un abrazo que dice mucho. Gracias por tanto, querido Cristian”.

Y fue el 14 de septiembre cuando el guardameta asistió al concierto de Carín León, también en Las Vegas, donde compartió fotografías con el intérprete de regional mexicano y con otros invitados especiales en el afterparty.

Entre ellos destacaron Paco Ayala, bajista de Molotov, Javier Aguirre y el Chicharito Hernández, con quienes Memo Ochoa posó en un ambiente de camaradería y celebración. Del mismo modo, Cristian Castro estuvo presente en el festejo.

Sus publicaciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios celebraron que los universos de la música y el deporte mexicano se reunieran para regalarle al público fotos memorables.

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