Memo Ochoa se encuentra con Speed y el streamer reaccionó como si hubiera visto a CR7 (VIDEO)

Memo Ochoa asistió a la presentación de los nuevos productos de Apple y en el evento se encontró con el famoso streamer IShowSpeed, quien al verlo no se la pensó dos veces y fue a saludar al exportero de la Selección Mexicana diciéndole “mi hermano, el GOAT”.

El exjugador del América saludó al creador de contenido y le ofreció de su café con tequila que estaba degustando, una bebida que fue demasiado fuerte para Speed y su reacción lo dijo todo. Memo Ochoa y el streamer estuvieron un rato más platicando y el exguardameta le pidió un video para sus hijos.

🚨🤝🏼 NEW: Speed met Mexican legend Memo Ochoa during Apple’s event in California. 📱



“MY BROTHER, THE GOAT.” ❤️



A crossover nobody expected to see. 😅 pic.twitter.com/RleTDWNGIb — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 9, 2026

Memo Ochoa sigue disfrutando de su retiro tras el Mundial 2026

Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol profesional después de participar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y el canterano del América ha disfrutado de estos últimos meses acompañado de su familia.

Tras colgar los guantes, Ochoa se fue de viaje a Colombia con su esposa y compartieron diversas imágenes y videos en los que se les veía disfrutando de su estancia por el país sudamericano, en bares, recorriendo las calles y tomando un poco de aguardiente.

Ahora el exportero mexicano apareció en Estados Unidos para estar en la presentación del IPhone 18 y el nuevo IPhone Duo, donde se encontró a IShowSpeed y también compartió unos días con el reggaetonero colombiano Ferxxo.

DCO