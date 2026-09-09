¿Quién es Ben Shelton, el verdugo de Carlos Alcaraz? Edad, quiénes son sus padres, hermanos y pareja

Ben Shelton hizo historia este miércoles en el Abierto de Estados Unidos, pues eliminó a Carlos Alcaraz durante el encuentro que tuvieron en Nueva York de más de 4 horas de duración.

Después de que Carlos Alcaraz lograra acumular 18 victorias consecutiva en los Grand Slam, este 2026 Ben Shelton se convirtió en su verdugo al imponerse con un 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10-7).

Luego de que ambos dejaran todo en la pista y se notara el desgaste físico que tuvo este encuentro de 4 horas y 28 minutos, ahora el estadounidense se logró posicionar sobre el español durante uno de los más grandes partidos del US Open.

¿Quién es Ben Shelton?

Benjamin Todd Shelton nació el 9 de octubre del 2002 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos; por tanto, tiene 23 años de edad actualmente. Mide 1.93 metros y pesa 88 kilogramos.

Luego de haber jugado tenis universitario y ganar el título individual masculino, Ben Shelton comenzó su carrera profesional en el Grand Slam como wildcard en 2022 durante el Abierto de Estados Unidos.

Este 2026 Shelton ganó su cuarto título profesional durante el Torneo de Dallas, y durante el Torneo de Houston logró obtener su primer título de dobles ATP, mientras que en la categoría individual fue el estadounidense número 1 dentro del Ranking ATP.

Además de ser un gran atleta profesional, Ben Shelton es hijo de el extenista Bryan Shelton, quien además es el entrenador del equipo de tenis masculino de los Florida Gators.

No solamente el padre del estadounidense está dentro del mundo del tenis, pues algunos otros miembros de su familia también son tenistas; como su madre, pues Lisa Witsken Shelton jugó tenis juvenil de alto rendimiento.

Su tío, Todd Witsken, fue tenista profesional en la década de los 80, y su hermana, Emma, también jugó tenis universitario en Florida, al igual que Ben Shelton, por lo que sin duda este deporte ha rodeado a la familia en varias generaciones.

Shelton está rodeado de deportistas en su vida personal, pues desde el 2025 Ben Shelton está en una relación sentimental con la futbolista estadounidense y medallista olímpica Trinity Rodman, quien actualmente tiene 24 años de edad.

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