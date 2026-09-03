¿México se quedará sin el Abierto Mexicano de Tenis, esto es lo que se sabe AL MOMENTO?

En las últimas horas se ha viralizado la triste noticia sobre el terrible cambio que podría tener el calendario de la ATP para el 2028. Con información difundida por Iván Aguilar, los dos torneos más importantes de la categoría varonil en México podrían dejar de pertenecer al calendario del circuito.

El Abierto Mexicano de Tenis ATP 500 y el Abierto de Los Cabos ATP 250 dejarían de formar parte de la categoría más importante del tenis profesional. El certamen en Acapulco podría desaparecer del calendario después de que Arabia Saudita adquirió la licencia, ya que los saudís tendrían la posibilidad de llevarse el certamen a Medio Oriente.

🚨🚨🚨ACAPULCO Y LOS CABOS FUERA DEL CALENDARIO ATP🚨🚨🚨



¡Mexico se quedará sin torneos ATP para 2028! Los árabes han comprado la licencia del Abierto Mexicano de Tenis.



El Abierto de Los Cabos pasará a ser un Challenger 175 para jugarse en el primer trimestre del 2028 pic.twitter.com/TN8JLRAAPx — Iván Aguilar (@ivabianconero) September 2, 2026

Este movimiento en el calendario de la ATP podría poner en problemas el tenis en México, ya que el Abierto Mexicano de Tenis es uno de los torneos históricos dentro de la categoría varonil. Acapulco ha recibido a diferentes leyendas del deporte blanco y su salida del calendario terminaría con años de historia de este torneo.

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Otro de los cambios que habrá será en el Abierto de Los Cabos, otro certamen que es elegido por diferentes estrellas del tenis para participar año con año, pero podría salir de la ATP para convertirse en un torneo Challenger 175.

Todos estos movimientos comenzarían a darse desde el primer semestre del 2028, cuando se de a conocer la decisión de los compradores de la licencia, aunque el torneo en Los Cabos mantendrá el tenis profesional en nuestro país.

DCO